حيلة سحرية تقضى على بثور البشرة فى ليلة واحدة

كشف موقع quora عن حيلة سحرية تقضي على بثور الوجه فى ليلة وضحاها، وهى عبارة عن ماسك سريع وسحرى توجد مكوناته فى كل منزل ولا يأخذ من وقتك الكثير.
الخطوات:
1- قم بغسل وجهك بيدين نظيفتين وبماء معتدل عدة مرات، للتأكد أن من تنظيف سطح البشرة، ثم قومي بلف مكعب ثلج في قطعة قماش نظيفة،أو شاشة خفيفة ونظيفة، وقومي بوضعها على وجهك لمدة 5 دقائق، ثم إتركي البشرة تهدأ 5 دقائق، ثم ضع الثلج 5 دقائق واترك البشرة لتبرد 5 دقائق أخرى، وكرر هذه العملية 3 مرات وبعدها يفضل عدم لمس البثور وتغطيتها بلاصق طبي أو دواء موضعي، وستلاحظ تقلص حجم البثور وهدوء لونها الأحمر.
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