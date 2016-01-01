ماذا يحدث لمرضى السكر عند تناول هلام الصبار



هلام الصبار هلام الصبار



يعاني عدد كبير من مرضى السكرى من عدم انتظام نسبة السكر فى الدم مما يعرضهم للإصابة ببعض المضاعفات ، ومن المثبت فى الأبحاث العلمية أن بعض النباتات الطبية قادرة على تحسين نسبة السكر فى الدم لدى مرضى السكرى.



وذكر موقع "boldsky " أن من أفضل النباتات القادرة على تحسين نسبة السكر فى الدم هى الصبار وتساعد في علاج حساسية الأنسولين

مما يساعد على تحسين صحة المريض وحمايته من مضاعفات السكري.

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أظهرت دراسة النشاط المضاد لمرض السكر من هلام الصبار على مرضى السكري، خلال الدراسة ، تم إعطاء 1 ملعقة كبيرة من عصير الصبار لمرضى السكري مرتين في اليوم لمدة أسبوعين وأوضحت النتائج تحسن كبير في مستويات السكر في الدم والدهون الثلاثية.

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وتحتوي أوراق الصبار على هلام شفاف يحتوي على 99 ٪ من الماء ومعبأة بالفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية. يمكن استخدام هلام الصبار موضعيًا على الجلد ويمكن تناوله على شكل عصير. القيمة الغذائية لعصير الصبار 100 غرام من عصير الصبار تحتوي على 96.23 جم ماء ، و 15 سعرة حرارية ، كما تحتوي على: 3.75 جم كربوهيدرات 3.75 جم سكر 8 مجم كالسيوم 0.15 مجم حديد 8 مجم صوديوم 3.8 ملجم فيتامين C