ماذا يحدث لمرضى السكر عند تناول هلام الصبار

يعاني عدد كبير من مرضى السكرى من عدم انتظام نسبة السكر فى الدم مما يعرضهم للإصابة ببعض المضاعفات ، ومن المثبت فى الأبحاث العلمية أن بعض النباتات الطبية قادرة على تحسين نسبة السكر فى الدم لدى مرضى السكرى.
وذكر موقع "boldsky " أن من أفضل النباتات القادرة على تحسين نسبة السكر فى الدم هى الصبار وتساعد في علاج حساسية الأنسولين
مما يساعد على تحسين صحة المريض وحمايته من مضاعفات السكري.
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أظهرت دراسة النشاط المضاد لمرض السكر من هلام الصبار على مرضى السكري، خلال الدراسة ، تم إعطاء 1 ملعقة كبيرة من عصير الصبار لمرضى السكري مرتين في اليوم لمدة أسبوعين وأوضحت النتائج تحسن كبير في مستويات السكر في الدم والدهون الثلاثية.
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