وجبة متكاملة وبأقل التكاليف.. دبابيس دجاج بالزيتون والهريسة

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صورة الخبر: دبابيس دجاج بالأرز والهريسة والزيتون
دبابيس دجاج بالأرز والهريسة والزيتون


يقدم الشيف الشربيني وجبة متكاملة وهى طريقة عمل دبابيس دجاج بالزيتون والهريسة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي.

مقادير دبابيس دجاج بالزيتون والهريسة :

دبابيس
زبدة
هريسة
بصل مقطع إلى مكعبات صغيرة
ثوم مفروم
صلصة طماطم مفرومة
1 ملعقة كبيرة خل بلسميك
زيتون أخضر محشو بالجزر
مرق الدجاج
أوراق الريحان
ارز للتقديم

طريقة تحضير دبابيس دجاج بالزيتون والهريسة :

* تُتبل الأفخاذ بالملح والفلفل، ثم تُشوح في الزبدة حتى تكتسب اللون الذهبي.

* تُرفع عن النار وتُحفظ دافئة.

* في نفس المقلاة، يوضع البصل ويُشوح، ثم يُضاف الثوم

* توضع صلصة الطماطم والخل البلسميك والمرق، وتُعدل درجة التتبيل
* يُترك الخليط ليغلي برفق لمدة 10 دقائق حتى تسخن الصلصة.

* يُعاد الدجاج ويُضاف الزيتون ويُترك ليغلي برفق على نار منخفضة الحرارة لمدة 5 دقائق إضافية.

* توزع أوراق الريحان المقطعة على الوجه قبل التقديم.

* وتقدم مع الأرز

المصدر: elbalad

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