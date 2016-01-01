يقدم الشيف الشربيني وجبة متكاملة وهى طريقة عمل دبابيس دجاج بالزيتون والهريسة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي.
مقادير دبابيس دجاج بالزيتون والهريسة :
دبابيس
زبدة
هريسة
بصل مقطع إلى مكعبات صغيرة
ثوم مفروم
صلصة طماطم مفرومة
1 ملعقة كبيرة خل بلسميك
زيتون أخضر محشو بالجزر
مرق الدجاج
أوراق الريحان
ارز للتقديم
طريقة تحضير دبابيس دجاج بالزيتون والهريسة :
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التعليقات على وجبة متكاملة وبأقل التكاليف.. دبابيس دجاج بالزيتون والهريسة
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