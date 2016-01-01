بـ3 مكونات من مطبخك.. احصلي على شعر كالحرير

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صورة الخبر: احصلي على شعر كالحرير
احصلي على شعر كالحرير


تحتاج بعض السيدات إلى عمل ماسك للشعر والبشرة بشكل دورى وذلك من أجل الاعتناء بنفسها وبجمالها وأنوثتها، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك عمل ماسك للشعر طبيعي و بـ 3 مكونات فقط من مطبخك ،وسوف تحصلين على شعر ناعم .

وفقا لما نشره موقع بولد سكاى ،أن هذه المكونات الثلاثة ثبتت فاعليتها فى تجميل الشعر واكتسابه المزيد من الرطوبة والحيوية .

المقادير:

2 ملعقة زيت جوز هند

ملعقة صغيرة ليمون

ملعقة جيل صبار "الوفيرا جيل"

طريقة الاستخدام:
تخلط المكونات على بعضها

تقلب جيدًا حتى تختلط المكونات

توضع على الشعر مباشرة من 15 لـ25 دقيقة

غسل الشعر بماء فاتر.

المصدر: موقع بولد سكاى

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