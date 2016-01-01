هناكل إيه النهاردة.. حمام بالكبد والقوانص وفاصوليا خضراء وأرز بالبابريكا.. والحلو: تورتة الكريم شانتى



حمام بالكبد والقوانص حمام بالكبد والقوانص

هناكل إيه النهارده؟ سؤال يُحيّر عددا كبيرا من الرجال عند توجيهه لهم، لكنه مهم جدا بالنسبة للمرأة لأنها لا تحب أن تقضي وقتا طويلا في إعداد الطعام، وفي النهاية قد لا يعجب أفراد الأسرة، كما أن التفكير في إعداد قائمة طعام مختلفة كل يوم من أكثر الأمور المرهقة على الإطلاق.



ونعرض في السطور التالية، مجموعة من الأكلات الشهية المتنوعة التي تساعدكم في إعداد سفرة شهية رائعة.



الطبق الرئيسي

حمام بالكبد والقوانص لنجلاء الشرشابى:

مقادير حمام بالكبد والقوانص:

حمام

أرز

كبد وقوانص الحمام

زيت بهارات

كمون ناعم

جوزة الطيب

حبهان

ورق لورا

قرفة ناعمة

ماء

ملح وفلفل أسود

صلصة طماطم

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طريقة عمل حمام بالكبد والقوانص:* شوحى البصل المفروم فى الزيت على النار ثم أضيفى الكبد والقوانص والأرز وقلبى* أضيفى الملح والفلفل الأسود والقرفة وجوز الطيب والبهارات والماء للأرز وإتركى الخليط حتى قرب تمام النضج* إحشى الحمام بالخليط وإحشى بين الجلد واللحم* إسلقى الحمام فى الماء مع الملح والفلفل الأسود والحبهان المدقوق وورق اللورا* إخلطى صلصة الطماطم مع الزيت والملح والفلفل الأسود وإدهنى بها الحمام* أدخلى الحمام الفرن يحمر لونه ثم زينيه بالبقدونس المفروم وقدميه.طريقة فاصلوليا خضراء للشيف أميرة شنبمقادير فاصوليا خضراءفاصوليا خضراءطماطم مبشورةصلصة طماطمسكرملح ـ فلفلثوم شرائحبصل مفرومماءزيتطريقة عمل فاصوليا خضراء* في حلة على النار يوضع زيت على النار مع البصل المفروم ويضاف إليها ملح وفلفل وطماطم مبشورة* يضاف إليها صلصة طماطم وثوم شرائح وماء مغلي وتسلق الفاصوليا الخضراء في ماء ساخن على النار* يصفى من الماء الساخن ويوضع في ماء بارد بالثلج ويصفى مرة أخرى ويوضع في الحلة على النار مع صلصة الطماطم وتقدم ساخنة.طريقة عمل أرز بالبابريكا لنجلاء الشرشابيمقادير ارز بالبابريكا والبصل2 كوب أرز2 كوب ماء بصلة مبشورة2 ملعقة كبيرة زيتملعقة كبيرة بابريكاملح فلفل أسودطريقة عمل ارز بالبابريكا والبصل:* قلبى مع الأرز مع البصل فى الزيت على النار* أضيفى الملح والبابريكا والفلفل الأسود والماء وقلبى واتركى الخليط حتى تمام النضج ثم قدميه.الحلو :طريقة عمل تورتة بالكريم شانتى لنجلاء الشرشابي.مقادير تورتة بالكريم شانتى2 كوب دقيقكوب لبننصف كوب زيتكوب سكركوب لبن3 بيضةملعقة كبيرة بيكنج بودرملعقة كبيرة خلملعقة كبيرة كاكاورشة ملحفانيلياكريم شانتىكريم شانتى بالشيكولاتةمانجوكيويكريزطريقة عمل تورتة بالكريم شانتى* يضرب السكر والزيت واللبن والفانيليا والبيض والخل فى الخلاط* يخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح ثم يضاف خليط اللبن ويقلب* يصب نصف الخليط فى صينية مدهونة بالسمنة وتدخل الفرن على درجة حرارة 180* يضاف الكاكاو على النصف الاخر ويصب في صينية مدهونة بالسمنة وتدخل الفرن على درجة حرارة 180* يقطع الكيك أنصاف ويوضع نصف فانيليا مع نصف شيكولاتة ويضاف الكريم شانتى مع الكريم شانتى شيكولاتة* يضاف طبقة أخرى من الكيك والكريم شانتى والكريم شانتى شيكولاتة* يزين الوجه بالكريز والمانجو والكيوى وتقدم