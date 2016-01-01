7 قنوات عربية وعالمية تنقل السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي



السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي

يلتقى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بطل كأس الكونفيدرالية نظيره فريق الترجي التونسي بطل دورى أبطال أفريقيا في السادسة مساء بعد غد الجمعة المقبل بالدوحة فى مباراة السوبر الأفريقي.



ومن المقرر أن يتم إذاعة لقاء السوبر الإفريقي عبر 7 قنوات عربية وعالمية وجاءت القنوات الناقلة على النحو التالي:



البلغارية 5 Sport

RTS 2 يوتلسات 9

RTB يوتلسات 9

Arena Sport 2

BeIN Sport 2 HD

استرا 19 french

قناة الكأس المفتوحة 11919 27500 H بتعليق أحمد الطيب النايل سات والعرب سات

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كان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خصص فقرة بختام المران اليوم لتسديد ركلات الجزاء حيث تنص لائحة البطولة على اللجوء لركلات الترجيح في حالة التعادل بالوقت الأصلي للمباراة.ويؤدي الزمالك تدريباته ظهر اليوم على ملعب الجامعة بقطر استعدادا لمواجهة الترجي التونسي ببطولة السوبر الإفريقي على ملعب الغرافة.ويترأس بعثة الزمالك فى الدوحة الكابتن إسماعيل يوسف عضو المجلس ويرافقه المهندس هانى زادة واللواء علاء مقلد والكابتن حمادة أنور أعضاء المجلس .وأجرى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اتصالات هاتفية عديدة على مدار اليوم بإسماعيل يوسف وحمادة أنور وهاني زادة أعضاء مجلس إدارة النادي المتواجدين مع البعثة للاطمئنان على بعثة فريق الكرة التي وصلت العاصمة القطرية الدوحة وذلك عقب وصولها مباشرة.وطالب رئيس النادي اللاعبين بالتركيز في التدريبات والالتزام بتعليمات الجهاز الفني وتقديم مباراة قوية تليق باسم الزمالك موجها الشكر والتحية للجماهير المصرية التي أحسنت استقبال البعثة.