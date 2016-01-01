أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لن تقوم بطباعة الكتب الورقية لطلاب صفوف المرحلة الثانوية في السنوات القادمة.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أن قرار وقف طباعة الكتب الورقية يأتي على اعتبار أن طلاب المرحلة الثانوية العام القادم سيكون سيكون جميعهم معهم أجهزة تابلت .
وقال وزير التربية والتعليم : إن بنك المعرفة المصري متاحًا عليه منصة ادارة التعلم ، التي تتيح نسخ رقمية إلكترونية من المناهج المصرية المقررة على طلاب صفوف المرحلة الثانوية.
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التعليقات على بسبب التابلت.. وزير التعليم: وقف طباعة الكتب الورقية لطلاب الثانوية في السنوات القادمة
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