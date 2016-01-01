بسبب التابلت.. وزير التعليم: وقف طباعة الكتب الورقية لطلاب الثانوية في السنوات القادمة



وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم



أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لن تقوم بطباعة الكتب الورقية لطلاب صفوف المرحلة الثانوية في السنوات القادمة.



وأوضح وزير التربية والتعليم، أن قرار وقف طباعة الكتب الورقية يأتي على اعتبار أن طلاب المرحلة الثانوية العام القادم سيكون سيكون جميعهم معهم أجهزة تابلت .



وقال وزير التربية والتعليم : إن بنك المعرفة المصري متاحًا عليه منصة ادارة التعلم ، التي تتيح نسخ رقمية إلكترونية من المناهج المصرية المقررة على طلاب صفوف المرحلة الثانوية.

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وأضاف وزير التربية والتعليم : لقد كلفنا شركات كثيرة جدا بتأليف محتوى رقمي يساعد على شرح كافة مناهج المرحلة الثانوية للطلاب بمختلف الطرق المكتوبة و التفاعلية والمصورة.وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن منصة ادارة التعلم على بنك المعرفة عليها أيقونة الدليل الدراسي ، يتم منها اختيار المادة المرغوب فيها ، لسيتم عرض كل المحتوى المتاح باللغتين العربية والانجليزية ، إلى جانب إمكانية عرض كتاب الطالب