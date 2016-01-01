بسبب التابلت.. وزير التعليم: وقف طباعة الكتب الورقية لطلاب الثانوية في السنوات القادمة

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › بسبب التابلت.. وزير التعليم: وقف طباعة الكتب الورقية لطلاب الثانوية في السنوات القادمة

صورة الخبر: وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم


أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لن تقوم بطباعة الكتب الورقية لطلاب صفوف المرحلة الثانوية في السنوات القادمة.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن قرار وقف طباعة الكتب الورقية يأتي على اعتبار أن طلاب المرحلة الثانوية العام القادم سيكون سيكون جميعهم معهم أجهزة تابلت .

وقال وزير التربية والتعليم : إن بنك المعرفة المصري متاحًا عليه منصة ادارة التعلم ، التي تتيح نسخ رقمية إلكترونية من المناهج المصرية المقررة على طلاب صفوف المرحلة الثانوية.

وأضاف وزير التربية والتعليم : لقد كلفنا شركات كثيرة جدا بتأليف محتوى رقمي يساعد على شرح كافة مناهج المرحلة الثانوية للطلاب بمختلف الطرق المكتوبة و التفاعلية والمصورة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن منصة ادارة التعلم على بنك المعرفة عليها أيقونة الدليل الدراسي ، يتم منها اختيار المادة المرغوب فيها ، لسيتم عرض كل المحتوى المتاح باللغتين العربية والانجليزية ، إلى جانب إمكانية عرض كتاب الطالب

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بسبب التابلت.. وزير التعليم: وقف طباعة الكتب الورقية لطلاب الثانوية في السنوات القادمة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
92883

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F433508%2F%25D8%25A8%25D8%25B3%25D8%25A8%25D8%25A8%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2584%25D8%25AA%2D%25D9%2588%25D8%25B2%25D9%258A%25D8%25B1%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2585%2D%25D9%2588%25D9%2582%25D9%2581%2D%25D8%25B7%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25A9%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25A8%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2582%25D9%258A%25D8%25A9%2D%25D9%2584%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25A8%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AB%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25A9%2D%25D9%2581%25D9%258A%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AA%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2585%25D8%25A9&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager