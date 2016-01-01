بعد التهديد.. انفجاران منفصلان داخل مكتبي بريد في أمستردام

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انفجاران منفصلان داخل مكتبي بريد في أمستردام

نشرت فضائية يورونيوز فيديو لوقوع انفجارين منفصلين داخل مكتبي بريد في العاصمة الهولندية أمستردام.

وأوضحت يورونيوز أن الشرطة الهولندية أعلنت عن انفجار قنبلة كانت بداخل رسالة في مكتب البريد بإحدى الشركات في العاصمة الهولندية، أمستردام.

وأشارت يورونيوز إلى أن الشرطة الهولندية قالت في تغريدة نشرتها على صفحته في تويتر إن الانفجار لم يخلف أي إصابات، لافتة إلى أن قوات الشرطة انتقلت مباشرة إلى مكان الانفجار دون تقديم تفاصيل إضافية.

وقالت يورونيوز إن الشرطة تحدثت في وقت لاحق عن وقوع انفجار ثان في مكتب بريد في مدينة كيركراد جنوب شرق البلاد وقالت إن الانفجار الثاني لم يخلف أي إصابات.

وكانت هولندا قد واجهت تهديدات إرهابية، حيث تم إرسال سلسلة من القنابل البريدية إلى سبع شركات في أمستردام وروتردام وأوترخت وماستريخت في أواخر ديسمبر مرفوقة برسائل تهديد.

المصدر: فضائية يورونيوز

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