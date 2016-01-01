نشرت فضائية يورونيوز فيديو لوقوع انفجارين منفصلين داخل مكتبي بريد في العاصمة الهولندية أمستردام.
وأوضحت يورونيوز أن الشرطة الهولندية أعلنت عن انفجار قنبلة كانت بداخل رسالة في مكتب البريد بإحدى الشركات في العاصمة الهولندية، أمستردام.
وأشارت يورونيوز إلى أن الشرطة الهولندية قالت في تغريدة نشرتها على صفحته في تويتر إن الانفجار لم يخلف أي إصابات، لافتة إلى أن قوات الشرطة انتقلت مباشرة إلى مكان الانفجار دون تقديم تفاصيل إضافية.
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التعليقات على بعد التهديد.. انفجاران منفصلان داخل مكتبي بريد في أمستردام
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