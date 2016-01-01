

سامسونج تطلق هاتفا قابلا للطي بتكنولوجيا الجيل الخامس سامسونج تطلق هاتفا قابلا للطي بتكنولوجيا الجيل الخامس

كشفت شركة سامسونج إلكترونكس، النقاب عن هاتف ذكي قابل للطي، كما زودت أجهزتها الرئيسية الأخرى بتكنولوجيا شبكات الجيل الخامس في إطار كفاحها للاحتفاظ بوضعها كأكبر شركة للهواتف الذكية في العالم.



وتأتي المحاولة الثانية من سامسونج لإطلاق هاتف قابل للطي، بعدما أطلقت في العام الماضي هاتفا بعد تأجيل، في إطار المنافسة بين الشركة الكورية الجنوبية مع أبل، منافستها التقليدية في سوق الهواتف الذكية الفاخرة، فضلا عن شركات صينية صاعدة مثل هواوي التي انتزعت نصيبا من مبيعات الشركة في الصين وأوروبا.



وأطلقت هواوي، هواتف قابلة للطي في الصين فقط، بينما لم تطلق أبل أي هاتف بتكنولوجيا الجيل الخامس.

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وهاتف سامسونج الجديد القابل للطي، جالاكسي زد فليب، على شكل مربع كبير عند طيه ويمكن بسطه ليبدو مثل معظم الهواتف الذكية. وقال مسؤولون تنفيذيون في سان فرانسيسكو إن سعره سيبدأ من 1380 دولارا وسيكون متاحا بدءا من يوم الجمعة بالألوان الأرجواني والأسود والذهبي.كان هاتف سامسونج السابق القابل للطي جالاكسي فولد أكبر حجما ويفتح على شكل كتاب وقوبل بانتقادات شديدة بسبب شكله. وكان مزودا بشاشة بلاستيكية وطُرح بسعر يقترب من 2000 دولار.وقالت سامسونج، إن النسخ الثلاث من هاتفها الجديد جالاكسي إس20 ستكون أغلى من الهواتف السابقة عند طرحها في مارس بسعر يبدأ من 999 دولارا.وستكون الهواتف الجديدة مزودة بتكنولوجيا شبكات الجيل الخامس بينما يقتصر جالاكسي زد فليب على تكنولوجيا الجيل الرابع.وتربعت سامسونج على عرش الهواتف المحمولة في عام 2019 إجمالا، بعدما سيطرت على 21.6 في المئة من السوق العالمية، وفقا لبيات شركة (آي.دي.سي) للمعلومات.غير أنها فقدت الصدارة لصالح أبل في الربع الأخير بعدما ساعدت هواتف آيفون 11، الأرخص سعرا والتي أطلقت في الربع الثالث، الشركة الأمريكية على تسجيل أفضل نمو منذ عام 2015.وتواجه سامسونج منافسة شرسة عالميا أيضا من هواوي التي جاءت في المرتبة الثالثة بفارق بسيط في الربع الأخير، برغم أنها محاصرة وسط معركة بين الولايات المتحدة والصين تتعلق بالأمن والتكنولوجيا، خاصة في شبكات الجيل الخامس.