

وكيل فولكس فاجن يخفض أسعار تيجوان 2020 حتى 56 ألف جنيه.. صور وكيل فولكس فاجن يخفض أسعار تيجوان 2020 حتى 56 ألف جنيه.. صور

أعلنت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكيل سيارات فولكس فاجن في مصر، عن تخفيض أسعار جميع فئات "فولكس تيجوان" الرياضية متعددة الاستخدامات موديل 2020، بنسب تراوحت بين 26.000 وحتى 56.000 جنيه.



ووفقًا للمعلن من قبل الوكيل المحلي، أصبح سعر الفئة القياسية من تيجوان 529.000 جنيه بدلًا من 555.000 جنيه بتخفيض قدره 26.000 جنيه، والفئة الثانية تراجعت إلى 579.000 جنيه مقارنة بـ605.000 جنيه.



وحصلت الفئة الثالثة كاملة التجهيز من السيارة على النسبة الأكبر من التخفيض، إذ فقدت 56.000 جنيه من أسعارها في يناير لتباع بـ639.000 بدلًا من 695.000 جنيه.

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وبالإعلان عن تخفيض أسعارها، تنضم فولكس تيجوان الجديدة إلى قائمة طويلة من الطرازات يتجاوز عددها 40 سيارة تنتمي إلى علامات تجارية أمريكية ويابانية وصينية وأوروبية تراجعت أسعارها منذ بداية 2020.فولكس فاجن تيجوان 2020 مزودة بمحرك TSI المعزز بشاحن تيربو سعة 1400 سي سي، بقوة ١٥٠ حصانًا، مع عزم دوران أقصى ٢٥٠ نيوتن متر، يرتبط يناقل حركة أوتوماتيك من 7 نقلات، ينقل قوة المحرك إلي العجلات الأمامية.وبفضل المحرك تتمكن سيارة فولكس فاجن الانطلاق من الثبات بسرعة 100 كيلو متر في الساعة خلال 9.2 ثانية، وتتمكن من بلوغ سرعة قصوى ٢٢٢ كيلومتر في الساعة، وتستهلك "تيجوان" في المتوسط 6.7 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.الجيل الثاني من تيجوان أصبح أكثر ديناميكية وعصرية على صعيد الشكل الخارج، كما بات يحمل مقومات سيارات الـSUV العائلية والعملية، بالإضافة إلى رفع معدل أداء محركها القوي.يبلغ الطول الإجمالي لتيجوان ٤٤٨٦ ملم، في حين يبلغ العرض العام ١٨٣٩ ملم، أما الارتفاع فيصل ١٦٦٤ ملم، في حي أن قاعدة العجلات يبلغ طولها ٢٦٨١ ملم، ما انعكس بالإيجاب على مستويات الرحابة داخل المقصورة الداخلية.وتقف تيجوان على عجلات رياضية قياس 17 - 18 بوصة، وتتسع مساحة التخزين الخلفية (الشنطة) إلى ٦١٥ لترًا، مع إمكانية زيادتها لتصل إلى ١٦٦٥ لترًا في حال طي المقاعد الخلفية.وزودت بمرايا جانبية يمكن التحكم بها وطيها كهربائيًا وكاميرا للرؤية الخلفية، مخرج توصيل USB، نظام الدخول بدون مفتاح، فتحة سقف زجاجية بانوراميه، خاصية التدفئة بالمقاعد الأمامية التي يمكن التحكم بها كهربائيًا، حساسات رَكن أمامية وخلفية، لفتح صندوق الأمتعة دون استخدام اليدين، مثبت للسرعة.وزودت تيجوان الجديدة بمجموعة كبيرة من عوامل الأمان في مقدمتها، وسائد وستائر هوائية، نظام الفرامل المانعة الانغلاق (ABS)،ومانع انزلاق العجلات (ASR)، إضافة إلى الترس التفاضلي الإلكتروني (EDL) ونظام التحكّم في عزم جر المحرك (EDTC).