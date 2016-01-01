

"إس يو في بسعر سيدان".. إيجل 580 في مواجهة تويوتا كورولا (مقارنة تفاعلية) "إس يو في بسعر سيدان".. إيجل 580 في مواجهة تويوتا كورولا (مقارنة تفاعلية)

يتوقع خبراء السيارات أن تواصل الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات بأنواعها وعلاماتها التجارية المختلفة، الاقتطاع من الحصة السوقية العالمية للسيارات السيدان العائلية.



ووفقًا لخبير بقطاع السيارات المصري، فإن عدد من وكلاء العلامات التجارية تتجه لتقليص أعداد السيارات الـ"سيدان" العائلية لصالح السيارات الـSUV.



وتجمع سيارات الكروس أوفر الخدمية متعددة الاستخدامات بين ميزات السيارة العائلية السيدان من حيث الرحابة وسعة المقصورة وإمكانيات سيارات الدفع الرباعي ولكن من خلال نظام الدفع الثنائي.

قد يعجبك أيضا...

وأكد خبير السيارات الألماني تورستن ريشتين، أن السبب الأول في نجاح السيارات الخدمية يرجع إلى ارتفاع السيارة عن الأرض، والذي يترتب عليه سهولة التحميل، فضلا عن أن حجم السيارة يمنح شعورا بالأمان.ريشتين قال أن موديلات الـSUV أو الكروس أوفر تتمتع بالمزيد من الأمان مقارنة بالسيارات الصغيرة في الحوادث، مشيرا إلى أنها مخصصة في الأساس للقيادة على الطرق الممهدة.محليًا تقدم شركة ناشيونال موتورز الوكيل الرسمي لعلامة الصينية دونج فونج DFSK في السوق المصري، السيارة "إيجل 580" موديل 2020 الـSUV بسعر رسمي 290.000 جنيه.وبنفس السعر تتوفر في مصر الفئة الأولى مانيوال من "تويوتا كورولا" سيدان العائلية موديل 2020، والتي حصلت في 2019 على لقب السيارة الأكثر مبيعا حول العالم.ويرصد التقرير التفاعلي التالي مقارنة بين كلا السيارتين:تمتاز تويوتا كورولا 2020 الجديدة بهيكل خارجي مستوحى من سيارة تويوتا "كامري" الفارهة، والتي تحمل ملامح الطرازات الرياضية التي تعززها الخطوط الجانبية على الأبواب وغطاء المحرك.تعتمد سيارة كورولا على سواعد محرك يعمل بنظام VVT-I مكون من 4 إسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 120 حصانا، مرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، وآخر أوتوماتيك بتقنية CTV.أما إيجل 580 المستوحاة من سيارة "باثفايندر" المقدمة من نيسان اليابانية، والتي تتسع مقصورتها إلى 7 ركاب، تستمد قوتها من محرك سعة 1500 cc تربو بقوة 165 حصان وسرعة قصوى 240 كم/س، وناقل حركة CTV من 6 سرعات، وعجلة قيادة رياضية، وجنوط رياضية مقاس 17 بوصة.وتقدم إيجل في السوق المحلي بالمحرك التي ينتج انبعثات كربونية تتوافق معايير الانبعاثات الأوروبية يورو 5.وتتوفر إيجل 580 الجديدة بباقة من وسائل الأمان والرفاهية بالمقصورة، إذ أنها مزودة بـ4 وسائد هوائية أمامية وجانبية، وكاميرا DVR لتسجيل الرحلات، وحساس ركن، وشاشة مقاس 10 بوصة، وشاشات بالمقاعد الخلفية للتحكم في التكييف.في المقابل تتوفر تويوتا كورولا بوسائل أمان قياسية أبرزها، وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفرامل EBD، وخاصية المساعدة على صعود المرتفعات HAS.ووزودت مقصورة كورولا بعدد كبير من وسائل الترفيه منها عجلة قيادة جديدة متعددة المهام، وتكييف هواء أوتوماتيك مزدوج إضافة إلى فتحات هواء خلفية، مفتاح ذكي لتشغيل السيارة، كاميرا خلفية، وحساسات ركن خلفية، وحساسات للأمطار.على الجانب الآخر تقدم إيجل 580 بلمسة فخامة إضافية حيث كست الشركة الصينية مقاعد المقصورة السبعة بالجلد الخالص بلونيه الأسود والبيج، كما زودتها بنظام صوتي مكون من ست سماعات موزعة في أنحاء المقصورة، ونظام Idrive الذي ينقل خواص الهواتف الذكية لشاشة السيارة.