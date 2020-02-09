استقرت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات، اليوم الأربعاء 12 فبراير 2020 ، في عدد من البنوك العاملة في مصر على تراجع أمس الثلاثاء ، حيث سجل ارتفاع الجنيه أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات.
وطبقا لآخر تحديث، استقر أسعار صرف الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر ليسجل 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، كما استقر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي ليسجل 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.
وفي بنك قناة السويس سجل 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل 15.68 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على الدولار بـ 15.68 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 12 فبراير 2020
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق