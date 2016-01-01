أسعار فولكس فاجن تيجوان volkswagen tiguan اليوم في مصر بعد تخفيضها 56 ألف جنيه.. صور

آخر الأخبارأخبار السيارات › أسعار فولكس فاجن تيجوان volkswagen tiguan اليوم في مصر بعد تخفيضها 56 ألف جنيه.. صور

صورة الخبر: أسعار فولكس فاجن تيجوان volkswagen tiguan اليوم في مصر بعد تخفيضها 56 ألف جنيه.. صور
أسعار فولكس فاجن تيجوان volkswagen tiguan اليوم في مصر بعد تخفيضها 56 ألف جنيه.. صور

بعد سيتروين وبيجو ونيسان و ميتسوبيشي انضمت فولكس فاجن لسباق التخفيضات على الأسعار الذي انطلق خلال الفترة الماضية حيث أعلنت تخفيض أسعار سيارتها تيجوان في مصر بنسب جيدة جعل السيارة تعود إلى دائرة المنافسة من جديد في ظل تخفيضات موديلات أخرى منافسة لها.

tiguan

لسبب غريب زوج يقطع رقبة زوجته بعد تناول العشاء
volkswagen tiguan

وتأتي السيارة tiguan بمحرك 4 سلندر 1400 سي سي يولد قوة 150 حصان متصل بفتيس اوتوماتيك DSG من 6 سرعات وسرعة قصوى تصل إلى 200 كم في الساعة.

وأعلنت الشركة أن أسعار السيارة tiguan انخفضت كالتالي :

تيجوان

P1 volkswagen tiguan بسعر 529 ألف جنيه بدلًا من 555 ألف جنيه بخصم 26 ألف جنيه
P2 volkswagen tiguan بسعر 579 ألف جنيه بدلًا من 605 ألف جنيه بخصم 26 ألف جنيه

P3 volkswagen tiguan بسعر 639 ألف جنيه بدلًا من 695 ألف جنيه بخصم 56 ألف جنيه.

صورة الخبر: أسعار فولكس فاجن تيجوان volkswagen tiguan اليوم في مصر بعد تخفيضها 56 ألف جنيه.. صور

صورة الخبر: أسعار فولكس فاجن تيجوان volkswagen tiguan اليوم في مصر بعد تخفيضها 56 ألف جنيه.. صور

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أسعار فولكس فاجن تيجوان volkswagen tiguan اليوم في مصر بعد تخفيضها 56 ألف جنيه.. صور

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
21132

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager