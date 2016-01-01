بعد رفع بعض الشركات الأسعار.. نيسان تعلن أسعار صيانة nissan sunny 2020 حتى 80 ألف كم
بعد إعلان بعض شركات السيارات، أسعار الصيانة لبعض الفئات، زاد الوعي لدى المستهلك المصري حول أسعار الصيانات لجميع الموديلات خصوصا بعد الإعلان مؤخرا عن أسعار صيانات مرتفعة نسبيًا.
وأصبح التنافس الآن ليس مقتصرا علي أسعار السيارات بل أسعار الصيانات أيضًا، وفي هذا السياق قررت شركة نيسان أن تعلن تكاليف صيانها بداية من 10.000 كم حتي 80.000 كم وهي علي النحو التالي:
صيانة الـ 10.000 آلاف كم لسيارة نيسان صني 2020 مانيوال أو أوتوماتيك وهي:
1191 جنيه تقريبًا مع زيت 10000 كم
866 جنيه تقريبًا مع زيت 5000 كم
وتشمل : زيت محرك - تغيير فلتر زيت محرك – ترصيص.
سعر صيانة nissan sunny 2020 عند 60 ألف كم
صيانة 60,000 ألف كم نيسان صني 2020 مانيوال أو أوتوماتيك
2328 جنيه تقريبًا مع زيت 10000 كم
2003 جنيه تقريبًا مع زيت 5000 كم
وتشمل: زيت محرك - فلتر زيت محرك - فلتر هواء - فلتر تكييف – ترصيص.
سعر صيانة نيسان صني 2020 مانيوال عند 80 ألف كم
صيانة 80,000 ألف كم نيسان صني 2020 مانيوال
3866 جنيه تقريبًا مع زيت 10000 كم
3541 جنيه تقريبًا مع زيت 5000 كم
وتشمل زيت محرك - فلتر زيت محرك - فلتر هواء - فلتر تكييف - بوجيهات -
سيور - مياه تبريد - زيت فرامل - زيت باور - زيت كرونة – ترصيص.
سعر صيانة نيسان صني 2020 أوتوماتيك 80 ألف كم
صيانة 80,000 ألف كم nissan sunny 2020 اوتوماتيك
4050 جنيه تقريبًا مع زيت 10000 كم
3726 جنيه تقريبًا مع زيت 5000 كم
وتشمل زيت محرك - فلتر زيت محرك - فلتر هواء - فلتر تكييف - بوجيهات - سيور - مياه تبريد - زيت فرامل - زيت باور – ترصيص.
التعليقات على بعد رفع بعض الشركات الأسعار.. نيسان تعلن أسعار صيانة nissan sunny 2020 حتى 80 ألف كم
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق