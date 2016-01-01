

بعد رفع بعض الشركات الأسعار.. نيسان تعلن أسعار صيانة nissan sunny 2020 حتى 80 ألف كم بعد رفع بعض الشركات الأسعار.. نيسان تعلن أسعار صيانة nissan sunny 2020 حتى 80 ألف كم

بعد إعلان بعض شركات السيارات، أسعار الصيانة لبعض الفئات، زاد الوعي لدى المستهلك المصري حول أسعار الصيانات لجميع الموديلات خصوصا بعد الإعلان مؤخرا عن أسعار صيانات مرتفعة نسبيًا.



وأصبح التنافس الآن ليس مقتصرا علي أسعار السيارات بل أسعار الصيانات أيضًا، وفي هذا السياق قررت شركة نيسان أن تعلن تكاليف صيانها بداية من 10.000 كم حتي 80.000 كم وهي علي النحو التالي:



صيانة الـ 10.000 آلاف كم لسيارة نيسان صني 2020 مانيوال أو أوتوماتيك وهي:

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1191 جنيه تقريبًا مع زيت 10000 كم866 جنيه تقريبًا مع زيت 5000 كموتشمل : زيت محرك - تغيير فلتر زيت محرك – ترصيص.سعر صيانة nissan sunny 2020 عند 60 ألف كمصيانة 60,000 ألف كم نيسان صني 2020 مانيوال أو أوتوماتيك2328 جنيه تقريبًا مع زيت 10000 كم2003 جنيه تقريبًا مع زيت 5000 كموتشمل: زيت محرك - فلتر زيت محرك - فلتر هواء - فلتر تكييف – ترصيص.سعر صيانة نيسان صني 2020 مانيوال عند 80 ألف كمصيانة 80,000 ألف كم نيسان صني 2020 مانيوال3866 جنيه تقريبًا مع زيت 10000 كم3541 جنيه تقريبًا مع زيت 5000 كموتشمل زيت محرك - فلتر زيت محرك - فلتر هواء - فلتر تكييف - بوجيهات -سيور - مياه تبريد - زيت فرامل - زيت باور - زيت كرونة – ترصيص.سعر صيانة نيسان صني 2020 أوتوماتيك 80 ألف كمصيانة 80,000 ألف كم nissan sunny 2020 اوتوماتيك4050 جنيه تقريبًا مع زيت 10000 كم3726 جنيه تقريبًا مع زيت 5000 كموتشمل زيت محرك - فلتر زيت محرك - فلتر هواء - فلتر تكييف - بوجيهات - سيور - مياه تبريد - زيت فرامل - زيت باور – ترصيص.