

نوع مهمل من الحبوب يحميك من سرطان القولون نوع مهمل من الحبوب يحميك من سرطان القولون

فوائد عديدة لتناول دقيق الشوفان كجزء من وجبة الإفطار فهو يقدم 100% تقريبًا من الكمية اليومية الموصى بها من المنجنيز ، إضافة إلى فائدته فى إنقاص الوزن ومحاربة السرطان وخفض الكوليسترول.



و إليك أبرز فوائد الشوفان لصحتك يقدمها موقع برايت سايد



1. إنقاص الوزن

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دقيق الشوفان يساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي ، ويسرع فقدان الوزن. كما يساعد تناوله فى تسريع عملية الأيض فحسب ، بل ستمنع أيضًا تراكم الدهون والسموم في الجسم.2. يخفض ​​الكوليستروليحتوي الشوفان على ألياف تسمى بيتا جلوكان ، والتي تساعد في تقليل الكوليسترول في الجسم. بسبب وجود حمض اللينوليك والألياف القابلة للذوبان في دقيق الشوفان ، فإنه يساعد في خفض مستوى الدهون الثلاثية والكوليسترول السيئ في الدم. هذه المواد الغذائية تنظيف بقايا الدهون من جدران الشرايين ويمنع انسداد الشرايين. هذا يحمي جسمك من تطور الأمراض الخطيرة مثل تصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.3. يحارب أمراض القلبيحتوي الشوفان على كمية جيدة من الدهون الصحية و ألياف قابلة للذوبان كما أنه يحتوي على كل من الكالسيوم والبوتاسيوم ، والتي من أنها تقلل من ضغط الدم.4. التخلص من مشاكل الجهاز الهضميدقيق الشوفان مثالي لجسمك. ذلك لأن الألياف سوف تساعدك على الحفاظ على تحسين حركة الأمعاء وبالتالي تمنعك من الهضم غير السليم.5. يقلل من سرطان القولوناتباع نظام غذائي غني بالألياف مفيد عندما يتعلق الأمر بتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون و يجعلك ممتلئًا لفترة أطول من الوقت.6. يمنع مرض السكرييحتوي الشوفان على مؤشر نسبة السكر في الدم المنخفض وهو أمر مفيد عندما يتعلق الأمر بتقليل خطر الإصابة بمرض السكري. هذا استقرار مستويات السكر في الدم ولها تأثير إيجابي على حساسية الأنسولين.