

هنفطر إيه النهاردة.. فتوش وطبق فول بالزيت الحار وشكشوكة هنفطر إيه النهاردة.. فتوش وطبق فول بالزيت الحار وشكشوكة

هنفطر إيه النهاردة؟، سؤال يحير الكثيرين، لذلك يقدم موقع "صدى البلد" يوميا قائمة بالوجبات الرئيسية الثلاث، واليوم نقدم لكم فتوش وطبق فول.



مقادير فتوش للشيف هشام السيد:



خيار

طماطم شيري

سماق

زعتر

بنجر

ليمون

خس

بصل أخضر

دبس رمان

خس

زيت

ملح



طريقة تحضير الفتوش:

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