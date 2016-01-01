بـ4 مكونات.. عصير طبيعي ينسف الدهون

من المتعارف عليه أن العصائر الطبيعية تحتوي على كمية كبيرة من السكريات، فهي تساعد الجسم فقط على محاربة الجفاف أو الشعور بالانتعاش.
وأثبت موقع "womansday"، أن شرب كوب واحد عصير طبيعي يساعد في خفض الدهون بالجسم، تعرف على الطريقة المناسبة خلال السطور التالية.
عصير الحمضيات مع الزنجبيل:
- ربع كوب برتقال.
- ثمرة موز.
- مكعب زنجبيل.
- 2 كوب فراولة مجمدة.
طريقة التحضير:
- ضع جميع المكونات في الخلاط الكهربائي.
- شرب كوب العصير بارد مرة واحدة في اليوم.
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