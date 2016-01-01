أفادت وسائل إعلام إيرانية بوفاة أول حالة في العاصمة طهران يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
ونقلت "إيران انترناشيونال" عن وسائل إعلام حكومية، إعلانها وفاة امرأة تبلغ من العمر 63، يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، في أحد مستشفيات طهران.
وذكرت "أبلغ مسؤولو المستشفى مخفر 181 بوفاة المريضة، الاثنين الماضي. ووفقا للتحقيقات الأولية والتقارير الصادرة عن الطاقم الطبي، ربما كانت هذه المرأة مصابة بالفيروس".
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التعليقات على إيران تسجل حالة وفاة يشتبه في إصابتها بـ فيروس كورونا
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