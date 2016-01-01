إيران تسجل حالة وفاة يشتبه في إصابتها بـ فيروس كورونا

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فيروس كورونا


أفادت وسائل إعلام إيرانية بوفاة أول حالة في العاصمة طهران يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت "إيران انترناشيونال" عن وسائل إعلام حكومية، إعلانها وفاة امرأة تبلغ من العمر 63، يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، في أحد مستشفيات طهران.

وذكرت "أبلغ مسؤولو المستشفى مخفر 181 بوفاة المريضة، الاثنين الماضي. ووفقا للتحقيقات الأولية والتقارير الصادرة عن الطاقم الطبي، ربما كانت هذه المرأة مصابة بالفيروس".

ولم تعلق وزارة الصحة الإيرانية رسميا على الأنباء، إلا أن وزير الصحة نفى مؤخرا تسجيل أي إصابة في البلاد بفيروس كورونا.

المصدر: elbalad

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