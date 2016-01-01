هجوم على الأهلي واتحاد الكرة.. تعرف على آخر تصريحات مرتضى منصور



مرتضي منصور مرتضي منصور





قبل أيام من انطلاق بطولة السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي التونسي والتي ستقام في قطر، أطلق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عددًا من التصريحات بشأن الفريق والسوبر المصري أمام الأهلي، وكذلك اتحاد الكرة.

ووجّه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة خاصة إلى مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"؛ وذلك بسبب موقفهم مع الزمالك في أزمة السوبر الأفريقي.



وأكد مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الزمالك انه يوجه الشكر الي الاتحاد الافريقي ومسئوليه خاصة عقب استدعائهم لمسئول قطري لأحد اجتماعاتهم بالمغرب.

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وشدّد مرتضى منصور على أن الاتحاد الأفريقي أحضر مسئولًا قطريًا لاجتماعه بالمغرب، وحصلوا منه على ضمانات لحماية بعثة نادي الزمالك في الدوحة.كما اتهم مرتضى منصور النادي الأهلي بافتعال الأزمات والمشاكل؛ وذلك بسبب رغبة الفريق الأحمر في خوض مواجهته أمام صن داونز باستاد القاهرة.وأكد مرتضى منصور أنه أول من حدّد موعد مباراته وملعب مواجهة فريق الزمالك امام الترجي التونسي قبل النادي الأهلي.وأضاف: "اخترنا اللعب وحصلنا على موافقة من الاتحاد الأفريقي واستاد القاهرة بخوض مباراتنا أمام الترجي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال يوم 29".وأكمل: "بعد ذلك الأهلي اختلق مشكلة وأرسل طلبه بخوض المباراة بنفس اليوم، واستحالة أن تقام مباراتان للأهلي والزمالك في نفس اليوم، وهذا ما يجعل الأمور تسير في اتجاه اختلاق أزمةوشنَّ مرتضى منصور هجوما ناريا على رئيس اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة المصري عمرو الجنايني، وذلك بسبب مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري.وطالب مرتضى منصور، بتأجيل مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر لها ان تقام يوم 24 من الشهر الجاري عقب مواجهة السوبر المصري.ووجه مرتضى منصور حديثه لـ عمرو الجنايني: "انت عايز تموت العيال؟!، ازاي يبقى راجعين من مباراة السوبر المصري يوم 22 فبراير، ونلعب مباراة قمة يوم 24".وشدّد رئيس نادي الزمالك على أنه يجب تأجيل مباراة القمة، وعدم الخضوع لضغوطات النادي الأهلي، مؤكدًا أن الطرفين متضرران من إقامة المباراة في هذا الموعد.