تقوية العظام والمناعة.. 5 فوائد مذهلة تحدث للجسم عند تناول المشروم

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صورة الخبر: المشروم
المشروم

نشرت خبيرة التغذية سهام سوقية، منشورا جديدا عبر صفحتها الشخصية على الفيسبوك حول أهمية تناول الفطر (المشروم)، والذى يحتوى على العديد من الفوائد التى يحتاجها الجسم.

- يساعد تناول الفطر (المشروم) بشكل دائم فى السيطرة بشكل كبير على الأمراض المزمنة مثل السكرى، ضغط الدم.

- يساهم تناول الفطر على التخلص من الوزن الزائد بشكل مذهل، وذلك لأحتوائة على سعرات حرارية قليلة جدًا.

- يحتوى الفطر على العديد من الفيتامينات والمغذيات التى تفيد الجسم، وتساعد بشكل هائل فى تقوية المناعة.

- يساعد تناول الفطر (المشروم) فى خفض مستوى الكوليسترول الضار فى الجسم، وذلك لاحتوائه على الدهون المفيدة وعدم تواجد السعرات الحرارية بشكل كبير.

- يساهم تناول الفطر (المشروم) بشكل دائم، وخاصة للأطفال فى تقوية بناء العظام لديهم بشكل كبير.

المصدر: elbalad

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