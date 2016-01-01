نشرت خبيرة التغذية سهام سوقية، منشورا جديدا عبر صفحتها الشخصية على الفيسبوك حول أهمية تناول الفطر (المشروم)، والذى يحتوى على العديد من الفوائد التى يحتاجها الجسم.
- يساعد تناول الفطر (المشروم) بشكل دائم فى السيطرة بشكل كبير على الأمراض المزمنة مثل السكرى، ضغط الدم.
- يساهم تناول الفطر على التخلص من الوزن الزائد بشكل مذهل، وذلك لأحتوائة على سعرات حرارية قليلة جدًا.
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التعليقات على تقوية العظام والمناعة.. 5 فوائد مذهلة تحدث للجسم عند تناول المشروم
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