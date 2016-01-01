تقوية العظام والمناعة.. 5 فوائد مذهلة تحدث للجسم عند تناول المشروم



المشروم المشروم

نشرت خبيرة التغذية سهام سوقية، منشورا جديدا عبر صفحتها الشخصية على الفيسبوك حول أهمية تناول الفطر (المشروم)، والذى يحتوى على العديد من الفوائد التى يحتاجها الجسم.



- يساعد تناول الفطر (المشروم) بشكل دائم فى السيطرة بشكل كبير على الأمراض المزمنة مثل السكرى، ضغط الدم.



- يساهم تناول الفطر على التخلص من الوزن الزائد بشكل مذهل، وذلك لأحتوائة على سعرات حرارية قليلة جدًا.

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- يحتوى الفطر على العديد من الفيتامينات والمغذيات التى تفيد الجسم، وتساعد بشكل هائل فى تقوية المناعة.- يساعد تناول الفطر (المشروم) فى خفض مستوى الكوليسترول الضار فى الجسم، وذلك لاحتوائه على الدهون المفيدة وعدم تواجد السعرات الحرارية بشكل كبير.- يساهم تناول الفطر (المشروم) بشكل دائم، وخاصة للأطفال فى تقوية بناء العظام لديهم بشكل كبير.