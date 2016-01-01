الرئيس الصيني يزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

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قال الرئيس الصيني إن جهود الوقاية والمراقبة لـفيروس كورونا تحقق نتائج إيجابية؛ حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" عربية.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلن كبير المستشارين الطبيين في الحكومة الصينية تشونج نانشان، عن الموعد المتوقع لانتهاء تهديد فيروس "كورونا" الجديد.



وأشار نانشان، عالم الأوبئة البارز البالغ من العمر 83 عاما، في مقابلة مع وكالة "رويترز" إلى أن تفشي فيروس "كورونا" الجديد وصل إلى ذروته في الصين هذا الشهر، وهو في طريقه إلى التلاشي.

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وأوضح العالم الصيني أنه من المتوقع أن ينتهي تهديد فيروس "كورونا" بحلول شهر أبريل المقبل.وبحسب "رويترز"، قال تشونج إنه متفائل بأن تفشي فيروس "كورونا" الجديد سيتباطأ بصورة تدريجية، خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الحالات الجديدة بدأت تنخفض في عدد كبير من الأماكن التي كانت مركز الفيروس.وأعلنت سلطات الصحة الصينية، اليوم الثلاثاء، عن 108 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في الصين، في زيادة عن يوم أمس، عندما بلغت الوفيات 97. وبذلك أصبح إجمالي عدد الوفيات 1016، كما تأكدت إصابة 2478 بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 42638.