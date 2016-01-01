الرئيس الصيني يزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

قال الرئيس الصيني إن جهود الوقاية والمراقبة لـفيروس كورونا تحقق نتائج إيجابية؛ حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" عربية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن كبير المستشارين الطبيين في الحكومة الصينية تشونج نانشان، عن الموعد المتوقع لانتهاء تهديد فيروس "كورونا" الجديد.
وأشار نانشان، عالم الأوبئة البارز البالغ من العمر 83 عاما، في مقابلة مع وكالة "رويترز" إلى أن تفشي فيروس "كورونا" الجديد وصل إلى ذروته في الصين هذا الشهر، وهو في طريقه إلى التلاشي.
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