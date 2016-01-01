مصدر أمني عراقي: اغتيال مسؤول بقناة فضائية في بغداد

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اغتيال مسؤول بقناة فضائية في بغداد


أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، اغتيال مسؤول في إحدى القنوات الفضائية العراقية غربي بغداد.

وقال المصدر - في تصريحات أوردتها قناة (السومرية) الإخبارية - "إن مسلحين مجهولين استهدفوا صباح اليوم المشرف العام لقناة الرشيد الفضائية نزار ذنون بالرصاص الحي، وذلك بمنطقة حي الجامعة غربي بغداد، مما أدى إلى مقتله في الحال".

وأوضح المصدر أن قوة أمنية فرضت طوقا على منطقة الحادث، وأجرت تحقيقا في ملابساته.

المصدر: أ ش أ

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