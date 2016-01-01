مسلحون مدعومون من تركيا يسقطون مروحية للجيش السورى.. شاهد



سقوط مروحية سقوط مروحية

عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو للحظة قيام مسلحين سوريين مدعومين من تركيا بإسقاط مروحية للجيش السوري في إدلب.



وأظهر الفيديو قيام متمردين سوريين مدعومين من تركيا بإسقاط طائرة مروحية تابعة للجيش السوري بشمال غربي البلاد.



ونقلت الوكالة عن قائدين بالمعارضة السورية المسلحة، قولهما إن إسقاط الطائرة المروحية التابعة للجيش السوري في إدلب تم بصاروخ أرض جو أطلقه مسلحون تدعمهم تركيا.

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وتأتي الحادثة بعد يوم واحد من مقتل 5 جنود أتراك وإصابة 5 آخرين، إثر قصف الجيش السوري على موقع عسكري في منطقة تفتناز، بمحافظة إدلب.وتتزامن هذه التطورات مع التقدم الكبير الذي أحرزه الجيش السوري في ريف إدلب وسيطرته مؤخرا على مدينة سراقب الاستراتيجية وإخراج المسلحين منها، فضلا عن استعادته مساحات جغرافية تزيد على 600 كيلومتر مربع، وإحكام السيطرة على عشرات البلدات والقرى والتلال في الشمال السورى.