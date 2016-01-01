مسلحون مدعومون من تركيا يسقطون مروحية للجيش السورى.. شاهد

عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو للحظة قيام مسلحين سوريين مدعومين من تركيا بإسقاط مروحية للجيش السوري في إدلب.
وأظهر الفيديو قيام متمردين سوريين مدعومين من تركيا بإسقاط طائرة مروحية تابعة للجيش السوري بشمال غربي البلاد.
ونقلت الوكالة عن قائدين بالمعارضة السورية المسلحة، قولهما إن إسقاط الطائرة المروحية التابعة للجيش السوري في إدلب تم بصاروخ أرض جو أطلقه مسلحون تدعمهم تركيا.
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