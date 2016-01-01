موعد رمضان 2020.. تعرف على بداية أول أيام الشهر الفضيل



شهر رمضان شهر رمضان



موعد رمضان 2020، وكم باقي على رمضان، ومتى رمضان؟.. أسئلة يطرحها كثير من الناس خلال هذه الأيام؛ فمنهم من اشتاق لفضائل هذا الشهر الكريم، ومنهم من يود الاستعداد له عمليًا وماديًا وبدنيًا؛ لذا يكون السؤال عن موعد رمضان 2020.



موعد رمضان 2020



وفقا للتقويم الهجرى والحسابات المبدئية يتبقى حوالى 72 يوما على شهر رمضان المعظم لعام 1441 هجريًا، حيث كشفت الحسابات أن هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الرابعة والدقيقة 26 صباحا بتوقيت القاهرة يوم الخميس 23 أبريل وهو اليوم التالى ليوم الرؤية.

قد يعجبك أيضا...

كما أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأربعاء 29 من شعبان 1441 هجريا الموافق 22 أبريل المقبل وهو يوم الرؤية فى مدينة القاهرة، وكذلك فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث تشير الحسابات المبدئية أن الخميس 23 أبريل هو المتمم لشهر شعبان لعام 1441 هجريا، وتكون غرة شهر رمضان المعظم لعام 1441 هجريا فلكيا يوم الجمعة 24 أبريل .موعد رمضان 2020ويستخدم لتحديد التاريخ الزمني والأحداث والمناسبات الدينية حول العالم التاريخين الهجري والميلادي، ويعد التقويم الميلادي الأكثر استخدامًا في معظم دول العالم العربي والغربي، ويستخدم التقويم الهجري في المملكة العربية السعودية ويعتبر التقويم الرسمي للبلاد، وخاصةً عند تحديد موعد شهر رمضان، وتحديد تاريخ عيد الفطر، وعيد الأضحى، وموسم الحج.التاريخ الهجريوجدير بالذكر أن التاريخ الهجري عبارة عن مقياس زمني يعتمد على العام الذي هاجر فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم -من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وقد اعتمد المسلمون هذا التاريخ ليقوموا بتوثيق التواريخ في مراسلاتهم ومعاهداتهم وتوثيق الحروب التي خاضوها.ويقسم العام الهجري إلى اثنى عشر شهرًا، حيث تتكون الأشهر الفردية من ثلاثين يومًا وهي: شهر محرم، وربيع الأول، وجمادى الأولى، ورجب، ورمضان، وذو القعدة، وتتكون الأشهر الزوجية من تسعة وعشرين يومًا وهي: صفر، وربيع الثاني، وجمادى الآخرة، وشعبان، وشوال، وذو الحجة، ويتم الاعتماد على ظهور الهلال من بداية كل شهر هجري لتحديد عدد أيام الشهر، ويتكون العام الهجري بمجمله من 354 يومًا.التقويم الميلادييمثل العام الميلادي دورة الأرض كاملةً حول الشمس، حيث يعتمد في قياس العام الميلادي على العام الذي ولد فيه السيد المسيح عليه السلام، ويقسم العام الميلادي إلى اثني عشر شهرًا، ويتكون العام الميلادي من 365 يومًا، أما إذا كانت سنة كبيسة فتتكون من 366 يومًا.فرق السنوات بين التاريخ الهجري والميلادي-الفرق بين العام الميلادي والعام الهجري 11 يومًا، حيث يتقدم العام الميلادي عن العام الهجري كل ثلاثة شهور شهرًا كاملًا.- دورة العام القمري الهجري مدته 33 عامًا، ودورة العام الشمسي الميلادي مدته 32 سنة.- يتراكم الفرق بين العام الهجري والعام الميلادي وهو 11 يومًا؛ ليصبح ثلاثة أعوام في كل قرن ميلادي.- الفرق بين العام الميلادي والهجري 2017-1438= 579 سنة.الأهمية الدينية للتاريخ الهجريتنبع أهمية التاريخ الهجري من كونه الأداة التي تُساعد المسلمين على تحديد مواعيد العبادات، حيث يقول الله -جلَّ في علاه-: "يَسْـئَلُونَكَ عَنِ الاهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجّ"، وتتمثل أهميته فيما يأتي:1- تحديد الصيام: حيث يُحدد التاريخ الهجري مواقيت الصيام الآتية:صيام شهر رمضان المبارك.صيام ستة أيام من شهر شوال.صيام يوم عرفة.صيام عاشوراء.2- تحديد موسم الحج: حيث يُحدد التاريخ الهجري موعد الحج إلى بيت الله الحرام.3- تحديد وقت عيد الفطر وعيد الأضحى.4- تحديد الزكاة: حيث يرتبط التاريخ الهجري بتحديد الزكاة، وهي المقدار الذي يتمّ دفعه إذا بلغ المال النصاب، وحال عليه الحول، ويُقصد بالحول السنة الهجرية.5- بيان عدّة الطلاق: حيث يتمّ تحديد عدة الطلاق من خلال التاريخ الهجري.