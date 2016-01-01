رويال داتش شل تعتزم بناء محطة توليد الطاقة الشمسية فى أستراليا

أعلنت شركة رويال داتش شل الهولندية للنفط اعتزامها بناء أول محطة كبيرة للطاقة الشمسية في أستراليا، في إطار مساعيها للتوسع في مجال توليد الطاقة.
وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن شل، تتوقع استكمال المحطة التي تقع في ولاية كوينزلاند بأستراليا مطلع العام المقبل، وأضافت أن مزرعة الطاقة الشمسية الجديدة سوف توفر الطاقة بشكل غير مباشر لمنشآة "كيو.جي.سي" لتصدير الغاز الطبيعي المسال والتابعة لشركة شل، مما يسهم في تقليل البصمة الكربونية لهذا المشروع.
ونقلت "بلومبرج" عن جريج جوينر نائب رئيس شركة شل إنرجي في أستراليا قوله إن "الطاقة الشمسية واحدة من ركائز البناء لاستراتيجية شل في مجال الطاقة"، مضيفا: "نعمل بشكل متزايد على دمج الطاقة المتجددة في العروض التي نقدمها للعملاء".
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