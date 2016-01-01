

رويال داتش شل تعتزم بناء محطة توليد الطاقة الشمسية فى أستراليا رويال داتش شل تعتزم بناء محطة توليد الطاقة الشمسية فى أستراليا

أعلنت شركة رويال داتش شل الهولندية للنفط اعتزامها بناء أول محطة كبيرة للطاقة الشمسية في أستراليا، في إطار مساعيها للتوسع في مجال توليد الطاقة.



وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن شل، تتوقع استكمال المحطة التي تقع في ولاية كوينزلاند بأستراليا مطلع العام المقبل، وأضافت أن مزرعة الطاقة الشمسية الجديدة سوف توفر الطاقة بشكل غير مباشر لمنشآة "كيو.جي.سي" لتصدير الغاز الطبيعي المسال والتابعة لشركة شل، مما يسهم في تقليل البصمة الكربونية لهذا المشروع.



ونقلت "بلومبرج" عن جريج جوينر نائب رئيس شركة شل إنرجي في أستراليا قوله إن "الطاقة الشمسية واحدة من ركائز البناء لاستراتيجية شل في مجال الطاقة"، مضيفا: "نعمل بشكل متزايد على دمج الطاقة المتجددة في العروض التي نقدمها للعملاء".

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وأعلنت شل التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها العام الماضي عن صفقة لشراء شركة "إي.أر.إم" للطاقة، وهي ثاني أكبر شركة لتوفير الكهرباء بالتجزئة للعملاء في قطاعي الصناعة والتجارة بأستراليا، كما اشترت شل حصة تبلغ نسبتها 40% في شركة "إيسكو باسيفيك" الأسترالية لتطوير إنتاج الطاقة الشمسية.وتحتوي محطة الطاقة الجديدة على 400 ألف من الألواح الشمسية، وتصل طاقتها الإنتاجية إلى 120 ميجاوات، وتقع في مدينة واندوان على بعد 400 كيلومتر غرب مدينة بريسبان