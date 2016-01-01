أعلنت شركة "إنفيديا" الأمريكية، عملاق صناعة رقائق المعالجات الرسومية، تعليق مشاركتها في المؤتمر الدولي للأجهزة المحمولة 2020، المقرر انطلاقه في برشلونة بإسبانيا، بسبب المخاطر المتعلقة بانتشار فيروس "كورونا".
وقالت الشركة - في بيان - إنها لن ترسل موظفيها إلى نسخة هذا العام من الحدث الأبرز في قطاع الأجهزة المحمولة.
وبهذه الخطوة، أصبحت "إنفيديا" أول شركة أمريكية ورابع شركة عالمية تعلق مشاركتها في المؤتمر الدولي للأجهزة المحمولة 2020 بسبب فيروس "كورونا"، بعد شركات "إيركسون"و"إل جي" و"زيد تي إي".
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التعليقات على «إنفيديا» تعلق مشاركتها فى مؤتمر للمحمول ببرشلونة بسبب «كورونا»
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