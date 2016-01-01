إطلاق مركبة فضائية لالتقاط أول صور لقطبي الشمس

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إطلاق مركبة فضائية لالتقاط أول صور لقطبي الشمس

أطلق تحالف الإطلاق المتحد (ULA)، وهو المنصة الرئيسية لعمليات الإطلاق للفضاء في الولايات المتحدة، يوم الأحد، مركبة الفضاء الشمسية المدارية (Solar Orbiter)، في رحلة لالتقاط أول صور لقطبي الشمس الشمالي والجنوبي.

وانطلق الصاروخ "Atlas V" لتحالف الإطلاق المتحد في الساعة 11:03 ليلا بالتوقيت الشرقي الرسمي (04:03 بتوقيت جرينتش)، من مجمع الإطلاق رقم 41، في قاعدة كيب كانافيرال الجوية بولاية فلوريدا جنوبي الولايات المتحدة.

وسوف تستخدم المركبة الشمسية المدارية، وهي مهمة تعاونية دولية بين وكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، أجهزتها العشرة لمراقبة فيزياء الشمس أو خصائصها الطبيعية، بتفاصيل غير مسبوقة.

المصدر: الدستور

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