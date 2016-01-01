خاص.. أول صور للعناصر الإرهابية بعد القضاء عليها بشمال سيناء



أول صور للعناصر الإرهابية أول صور للعناصر الإرهابية

ينشر " اليوم السابع" صور العناصر الإرهابية التى تم القضاء عليها فى شمال سيناء، وذلك فى إطار جهود القوات المسلحة للقضاء على العناصر الإرهابية، وعدد من البؤر الإرهابية فى شمال سيناء.



وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة قد أعلن فى بيان رسمى مساء الأحد الماضى، أنه فى الساعة 5 مساء تمكنت عناصر القوات المسلحة، من إحباط هجوم إرهابى على إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.



وتابع: نتيجة ليقظة عناصر التأمين تمكنت قوة الارتكاز الأمنى من التصدى للعناصر الإرهابية والاشتباك معها والقضاء على عدد (10 ) فرد إرهابى، وتدميرعربة دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية ، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة واستشهاد ( 2 ) ضابط و( 5 ) درجات أخرى.

وأضاف البيان أنه جارى أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم بمنطقة الحدث.كان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، قد أشاد ببسالة أبطال القوات المسلحة فى إحباط هجوم إرهابى على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء والقضاء على 10 إرهابيين، والدفاع عن تراب الوطن وحماية مقدراته ومواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية بكل بسالة وفداء حتى ينعم أبناء الوطن بالأمن والأمان، وثمَّن تصديهم بكل بسالة وشجاعة لمؤامرات الجماعات والتنظيمات الإرهابية التى تسعى لتنفيذ مخططاتها الشيطانية لنشر العنف والدمار فى كل مكان.وعلَّق مرصد الإفتاء، على بيان العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، الذى أعلن فيه نجاح أبطال القوات المسلحة فى إحباط هجوم إرهابى على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، ونتيجة ليقظة عناصر التأمين تمكنت قوة الارتكاز الأمنى من التصدى للعناصر الإرهابية والاشتباك معها والقضاء على 10 إرهابيين، وتدمير عربة دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية. ونتيجة لتبادل إطلاق النيران جُرح واستشهد ضابطان وخمس درجات أخرى. وأكد البيان استمرار جهود القوات المسلحة والشرطة فى القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.ودعا مرصد الإفتاء إلى استمرار توجيه الضربات الاستباقية للجماعات والتنظيمات الإرهابية من أجل اجتثاث جذورها الشيطانية ومواجهة مخططاتها الخبيثة حتى تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار.وأكد مرصد الإفتاء على ثقة كافة أبناء الشعب المصرى فى استمرار جهود القوات المسلحة والشرطة للقضاء على جذور الإرهاب لتوفير الحماية والأمن لشعب مصر العظيم.وأوضح مرصد الإفتاء، أن الإرهاب الآثم يسعى بكل قوة لنشر الخراب والدمار فى كل مكان وأنه يستهدف خير أجناد الأرض لأنهم يتصدون بكل قوة وشجاعة لعملياتهم الإجرامية ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر فداءً لوطننا الغالى مصر.وشدد مرصد الإفتاء على أن الشعب المصرى ينظر باعتزاز وإكبار للتضحيات والدماء الغالية التى يبذلها رجال الجيش والشرطة، خلال قيامهم بواجبهم الوطني، للقضاء على الجماعات والتنظيمات الإرهابية الآثمة وتطهير سيناء الحبيبة من أوكار وعصابات الإرهاب وفلوله من أجل أن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار.وتقدم مرصد الإفتاء بخالص العزاء والمواساة لأسر أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا أثناء عملية التصدى للهجوم الإرهابى الآثم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بموفور رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان.







