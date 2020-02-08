

ظهور قمر الثلج ظهور قمر الثلج

شهد النصف الشمالي من الكرة الأرضية، أول ظاهرة فلكية للقمر الثلجي العملاق، في عام 2020؛ حيث ارتفع القمر الثلجي شديد البياض، في الساعات الأولى من صباح الأحد.



تستعرض "الدستور" القصة الكاملة لظهور قمر الثلج.



يطلق بعض الخبراء على قمر شهر فبراير اسم "القمر العملاق"، وهو من أضخم أقمار عام 2020، ويبدو كبيرًا بشكل خاص عند ارتفاعه وهبوطه.

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ووثق محمد الهذلي، المصور السعودي مشهد القمر الثلجي، وهو يزين سماء المملكة العربية السعودية، وظهر القمر في إحدى صوره ساطعًا بجانب برج الساعة في مدينة مكة، بينما تبين صورة أخرى القمر وهو يبرز من وراء البرج ذاته، بشكلٍ يبين سطوعه بشكل أكبر.والظاهرة عبارة عن قمر مكتمل يحدث عندما يكون القمر في أقرب نقطة إلى الأرض في مداره.والقبائل الأصلية في أمريكا هي صاحبة إطلاق اسم "قمر الثلج"، وهو قمر يبدو أكبر من حجمه بنسبة 14% بسبب قربه من الأرض بشكل غير معتاد.وذكرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن القمر سيكون في أشد درجة من الاكتمال عند الساعة 2:33 صباحًا بتوقيت المنطقة الشرقية، القمر سيبدو ممتلئًا لمدة ثلاثة أيام تقريبا، من مساء الجمعة إلى صباح الإثنين، ما يجعل عطلة نهاية الأسبوع قمرية كاملة.