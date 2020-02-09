

«الاتصالات» تكشف طريقة الانتقال الحكومى للعاصمة الإدارية الجديدة «الاتصالات» تكشف طريقة الانتقال الحكومى للعاصمة الإدارية الجديدة

تستعد وزارة الاتصالات إلى الانتهاء من البنية التحتية للاتصالات والتطبيقات التكنولوجية لإدارة دولاب عمل الحكومة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة ضمن الجدول الزمني المحدد، في إطار البرنامج التخطيطي للدولة لانتقال 52 ألف موظف حكومي بالعاصمة الإدارية قبل 30 يونيو المقبل.



وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن خطة الوزارة لانتقال 52 ألف موظف حكومي إلى العاصمة الإدارية الجديدة قبل 30 يونيو المقبل تشمل محورين، الأول البنية التحتية لخدمات الاتصالات فى العاصمة الإدارية، والثاني التطبيقات، وتضمن البنية التحتية لخدمات الاتصالات وتطبيقات التحول الرقمي.



وأضاف «طلعت»، في تصريح لـ«الدستور»، أن الوزارة تنفذ أجندة التحول الرقمي وفق البرنامج التفصيلي والجدول الزمني المتكامل، مؤكدًا على أن جميع الأعمال يتم تنفيذها بالتعاون مع الوزارات المعنية والتي تشمل أرشفة الوثائق والمستندات الحكومية لتناسب النظام الإلكتروني التشاركي لإدارة دولاب عمل الحكومة.

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وأوضح أن الوزارة تقوم أيضًا بإعداد الموظفين وتدريبهم على أدوات التكنولوجيا وتطبيقات التحول الرقمي الجديدة بالحي الحكومي ونظام الشباك الواحد الإلكتروني وأيضًا تنفيذ التجهيزات الرقمية والتكنولوجية المطلوبة لمقار الوزارات الجديدة.وأشار الوزير إلى أن تنفيذ جميع الأعمال التكنولوجية يتم بالتزامن مع خطة أعداد العاملين وحصر وتقسيم العاملين بواقع 52.300 موظف طبقأً للأقسام الإدارية فى نطاق القاهرة الكبرى والمحافظات بإجمالي 78 قسمًا وطبقًا للدرجات الوظيفية، مؤكدًا أن الحي الحكومي سيكون علي غرار أحدث المعايير العالمية ونموذج فريد للإدارة الحديثة للدولة.