تستعد وزارة الاتصالات إلى الانتهاء من البنية التحتية للاتصالات والتطبيقات التكنولوجية لإدارة دولاب عمل الحكومة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة ضمن الجدول الزمني المحدد، في إطار البرنامج التخطيطي للدولة لانتقال 52 ألف موظف حكومي بالعاصمة الإدارية قبل 30 يونيو المقبل.
وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن خطة الوزارة لانتقال 52 ألف موظف حكومي إلى العاصمة الإدارية الجديدة قبل 30 يونيو المقبل تشمل محورين، الأول البنية التحتية لخدمات الاتصالات فى العاصمة الإدارية، والثاني التطبيقات، وتضمن البنية التحتية لخدمات الاتصالات وتطبيقات التحول الرقمي.
وأضاف «طلعت»، في تصريح لـ«الدستور»، أن الوزارة تنفذ أجندة التحول الرقمي وفق البرنامج التفصيلي والجدول الزمني المتكامل، مؤكدًا على أن جميع الأعمال يتم تنفيذها بالتعاون مع الوزارات المعنية والتي تشمل أرشفة الوثائق والمستندات الحكومية لتناسب النظام الإلكتروني التشاركي لإدارة دولاب عمل الحكومة.
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التعليقات على «الاتصالات» تكشف طريقة الانتقال الحكومى للعاصمة الإدارية الجديدة
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