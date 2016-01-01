

تحذير شركات السيارات من محاولات لسرقة التقنيات الكهربائية تحذير شركات السيارات من محاولات لسرقة التقنيات الكهربائية

أطلقت الولايات المتحدة تحذيراً لشركات السيارات من محاولات سرقة تقنيات السيارات الكهربائية.



يأتي التحذير من وكالة الـ FBI رسمياً، والتي تحذر من أن شركات صينية قد تحاول الحصول على التقنيات بطرق غير شرعية واستعمالها في منتجاتهم المنافسة، وطالبت شركات السيارات بمراقبة جميع مراحل التطوير والتصنيع لضمان الحفاظ على تقنياتهم.



شمل البيان تنويهاً للشركات الأمريكية يوضح أن إنشاء شراكات مع الشركات الصينية قد يبدو مجدياً اقتصادياً، ولكن قد تخسر تلك الشركات العديد من حقوقها الفكرية على المدى الطويل.