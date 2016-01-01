

إزالة بقع الحبر من الملابس بـ 7 طرق إزالة بقع الحبر من الملابس بـ 7 طرق

يقدم موقع TODAY عددًا من الطرق الطبيعية والكيمائية لإزالة الحبر، نستعرض أهمها بسهولة ويسر.



أولا: استخدام نشا الذرة

يتم خلط نشا الذرة جيدًا مع كمية مناسبة من الحليب لتتكون العجينة وتوضع على البقعة وتترك لعدد من الساعات ثم يتم غسلها جيدًا بالماء والمسحوق لترى اختفاء البقعة.



ثانيًا: الخل الأبيض

يعد من أكثر الطرق الفعالة التي تساعد في إوزالة بقع الحبر، من خلال وضعه على البقعة المراد إزالتها، ومن بعدها يتم عمل عجينة بالخل الأبيض ونشا الذرة وتترك ايضًا على البقعة لعدد من الساعات ومن بعدها يتم غسل الملابس.

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ثالثا: اللبنوهو من الطرق التي تسبب رائحة كريهة للملابس إلا أنه يمكن التخلص منها بوضعها في الثلاجة، وللتخلص من بقعة الحبر يتم وضع كمية لبن في إناء ويتم وضع الجزء الموجود به بقعه فيه، ويترك لمدة يوم كامل ومن ثم يتم غسلة جيدًا لتختفى البقعة ويمكن تكرار الغسيل لإزالة الرائحة.طرق كيميائية:صابون غسيل الأطباقوضع كمية قليلة من السائل صابون الأطباق ويخلط بالخل الأبيض ويتم وضع الخليط في لتر ماء دافئ ويوضع على المكان المراد إزالة البقعة منه ويترك لمدة نصف ساعة، ومن بعدها يتم غسل الملابس بالطرق المعتادة.الكحول المحمرمن خلال وضعه فوق البقعة لعدد من الدقائق القليلة، ومن ثم يتم غسل القطعة لتختفي البقعة تماما، على أن تراعي عدم ترك الكحول فترة طويلة على الملابس.مثبت الشعريعتبر من أسرع الطرق وأكثرها فعالية، حيث يتم رش رذاذ مثبت الشعر على المكان المراد إوالة البقعة منه، ومن بعدها يتم غسل الملابس جيدًا بالطرق المعتادة لتختفي البقعة تماما.معجون الأسنانحيث يتم وضع المعجون على مكان الحبر، ويتم فركه جيدًا ومن بعدها يتم غسل الملابس، إلا أن طريقة معجون الأسنان غير متاحه لجميع أنواع الأقمشة.