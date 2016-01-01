أحدث صيحات الأظافر الصناعية 2020 (صور)



أحدث صيحات الأظافر الصناعية أحدث صيحات الأظافر الصناعية

يعتبر الاهتمام بالأظافر من أولويات الفتيات، خاصة الأظافر الصناعية والتي يلجأ لها البعض في حال انكسار أظافرهن، وفي هذه الحالة تكون الأظافر الصناعية هي الحل الأمثل، الأمر الذي يجعل موضة الأظافر تتطور مع كل عام.



وفى التقرير التالي نستعرض أحدث صيحات موضة الأظافر الصناعية لعام 2020، والتي تعد الأشهر من وحي مدونات الموضة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



الأظافر السيليكون

الأظافر السيليكون يلجأ لها العديد من الفتيات خاصة في المناسبات، حيث أنها من الخامات الصلبة ومتوفرة بها العديد من الألوان والأشكال، كما أنها متاحة في العديد من المحال، علاوة على كونها سهلة الاستخدام ويمكن تثبيتها بشكل بسيط.

الأظافر الأكريليكالأظافر "الأكريليك"، تعد من أشهر أنواع الأظافر الصناعية التي يتجه إليها الفتيات، كما أنها المفضلة لدى العديد من السيدات واللاتي يملّن من تغير تركيب الأظافر، حيث أنها مكونة من مادة الأكريليك وبودرة بوليمر وسائل مونومر، كما أنه يمكن تركيبه بنفسك أو في صالونات التجميل.ويكمن تركيبه من خلال تنظيف الأظافر جيدًا، ووضع الأظافر الصناعية عليها بواسطة الغراء، ثم يتم برد الأظافر للحصول على الشكل المقصود، بعدها يتم وضع سائل مونومر مع تغطيته ببودرة "بوليمر"، ثم تترك الأظافر تجف ومن الممكن وضع طلاء أظافر عليها أن كنتي ترغبين.الأظافر الـSEA GLASSkأظافر الـ Sea Glass، والتي تصدرت العاميين الماضين، ولاقت استحسان كبير خلال العام الجاري 2020، حيث أنها تشبه زجاج البحر، كما أنها مصنعة من مادة هلامية مطاطة وشفافة تعطي شكل جذاب للأظافر.الأظافر الجيلوأخيرًا الأظافر الجيل، وتعتبر من أشهر الطرق الشائعة حيث أنها تعطي مظهر خلاب، ويتم تركيبها من خلال وضع الجل الصلب لعمل وصلة للأظافر لتعطي شكل أطول، إلا أنها يتم تركيبها في صالونات التجميل حيث أنه من أصعب الطرق.











