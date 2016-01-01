

بتخفيض 40 ألف جنيه .. مواصفات سكودا أوكتافيا وكودياك الجديدة بتخفيض 40 ألف جنيه .. مواصفات سكودا أوكتافيا وكودياك الجديدة

قالت شركة كيان إيجيبت، أن طرازات أوكتافيا AMBITION PLUS وكودياك ستايل و SPORTLINE 2.0 كان نتاج ثمرة مجهودات كبيرة لقطاع المبيعات والتسويق في العام 2019، والذى تحقق به التزامها ببيع 4000 سيارة سكودا بنهاية العام، حيث تأمل المجموعة زيادة الاستهداف في العام الجاري بنسبة 30%.



تأتى مواصفات السيارة من طراز اوكتافيا AMBITION PLUS وسعرها 400 ألف جنيه ذات المحرك سعة 1600 سي سي 4 سلندر وقوة محرك 110 حصان و قوة دوران 155 نيوتن مع قوة عزم قصوى من 3300-4000 لفة وعجلات و جنوط رياضية تريوس معدنية مقاس 17 وسيدوس معدنية مقاس 15 إضافة لمصابيح أمامية هالوجين وإضاءة LED أمامية وخلفية، بالإضافة إلى مثبت سرعة ومساحة شنطة 590 لتر تصل الى 1580 بعد طي الكراسي.



وتمتلك السيارة وسائل الأمان في الوسائد الهوائية الجانبية وللركاب والسائق ونظام الفرامل الهيدروليكية ونظام الثبات الإلكتروني ومانع السرقة بدون مفتاح، ونظام مراقبة الكاوتشوك الاوتوماتيكي وغلق الشبابيك الأوتوماتيكي لأمان الأطفال ونظام القفل المركزي السنتر لوك، كما تضم السيارة وسائل الرفاهية والمتعة من شبكة ترفيه كبيرة بخاصية سمارت لينك لتوصيل تطبيق التليفون علي شاشة عرض السيارة.

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كانت مواصفات السيارة سكودا بطراز كودياك قد طرحت بفئة جديدة وهي "ستايل" تربو 1,4, سعة المحرك 1395 cm3 , 4 سلندر و قوة المحرك 150 حصان وإضاءة LED امامية وخلفية ومثبت سرعة وناقل حركة 6 سرعات اوتوماتيكي حيث تصل السرعة القصوى للسيارة 199 كيلومتر في الساعة إضافة لخزان وقود يصل الى 58 لتر ومساحة الشنطة الكهربائية 765 لتر ليصل إجمالي التخزين الى 2005 لتر بعد طي الكراسي، إضافة لوسائل الأمان في الوسائد الهوائية الجانبية وللركاب والسائق ونظام الفرامل الهيدروليكية ونظام الثبات الإلكتروني ومانع السرقة الإلكتروني، ونظام مراقبة الكاوتشوك الاوتوماتيكي وغلق الشبابيك الأوتوماتيكي لأمان الأطفال وتجهيزات اكثر رفاهية لمقاعدهم وتشمل السيارة فتحة سقف بانوراما و تشغيل و غلق المحرك وفتح وغلق السيارة بدون مفتاح؛ فضلا عن نظام القفل المركزي السنتر لوك وحساسات السرعة والكاميرات الخلفية، كما تضم السيارة وسائل الرفاهية والمتعة من شبكة ترفيه كبيرة بخاصية سمارت لينك لتوصيل تطبيق التليفون علي شاشة العرض و أنظمة الصوت المتكاملة.الفئة الجديدة الثانية من كودياك هي من طراز سبورت لاين SPORTLINE 2.0 التربو 2.0 كسيارة دفع رباعي والتي يصل سعرها لـ 860 ألف جنيه تمتلك محرك بقوة 180 حصان والسرعة القصوى للسيارة 205 كيلو متر في الساعة وتمتلك 7 سرعات وقوة دوران 320 نيوتن مع قوة عزم قصوى من 3940-1400 لفة مع وارتفاع السيارة 198 mm واستهلاك وقود من 7.3 لتر كل 100 كيلو متر وتستخدم وقود 92 و95 , وضمان يصل الى 3 سنوات وبعض الكماليات مثل جنوط رياضية مقاس 19 بوصة، وكراسي كهربائية.الجدير بالذكر أن كيان ايجيبت طرحت طرازات سكودا اوكاتافيا وهي AMBITION PLUS وسكودا كودياك بطرازيها ستايل و سبورت لاين SPORTLINE 2.0 بأسعار منخفضة تصل إلى 30 ألف جنيه.