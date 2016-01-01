بعد سيتروين وبيجو ونيسان انضمت شركة ميتسوبيشي لسباق التخفيضات على الأسعار الذي انطلق خلال الفترة الماضية حيث أعلنت تخفيض أسعار سيارتها اكليبس كروس في مصر بنسب جيدة جعل السيارة تعود الي دائرة المنافسة من جديد في ظل تخفيضات موديلات أخري منافسة لها.
سعر ميتسوبيشي xpander فى مصر
mitsubishi xpander سعر
mitsubishi xpander
ميتسوبيشي اكسباندر تبداء من 345.000 حتى 370.000 لأعلى فئة .
نتيجة بحث الصور عن ميتسوبيشي اكساندر
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أسعار ميتسوبيشي mitsubishi اليوم في مصر بعد تخفيضها 40 ألف جنيه.. صور
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق