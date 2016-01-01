أسعار ميتسوبيشي mitsubishi اليوم في مصر بعد تخفيضها 40 ألف جنيه.. صور

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أسعار ميتسوبيشي mitsubishi اليوم في مصر بعد تخفيضها 40 ألف جنيه.. صور

بعد سيتروين وبيجو ونيسان انضمت شركة ميتسوبيشي لسباق التخفيضات على الأسعار الذي انطلق خلال الفترة الماضية حيث أعلنت تخفيض أسعار سيارتها اكليبس كروس في مصر بنسب جيدة جعل السيارة تعود الي دائرة المنافسة من جديد في ظل تخفيضات موديلات أخري منافسة لها.

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ميتسوبيشي اكسباندر تبداء من 345.000 حتى 370.000 لأعلى فئة .

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اكليبس كروس تبدأ من 380.000 جنية حتي 510.000 جنية لأعلى فئة.

المصدر: صدى البلد

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