

اكتشف 4 خطوات أساسية لعلاج آلام العضلات بعد التمرين اكتشف 4 خطوات أساسية لعلاج آلام العضلات بعد التمرين

كشف مدرب كرة اليد حسام إبراهيم عن أهم ٤ خطوات لعلاج آلام العضلات بعد التمرين.



وقال مدرب كرة اليد إن الألم الذي يصيب العضلات بعد التدريب الرياضى و بالخصوص تدريبات كمال الأجسام هو ألم شائع وغير مقلق، ولكنه يعيق الحركة والأداء ولكى تتخلص من الالم بعد التدريب عليك باتباع النصائح التالية :



1 - دش ماء بارد بعد التدريب

الماء البارد يساعد من زيادة تدفق الدم فى الجسم عموما مما يساعد على

زيادة سرعة نقل الغذاء والاوكسجين للعضلات ويساعد فى شفائها بسرعه

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2 - التدليكالتدليك بعد التدريب للعضلات المرهقة يزيل الالم بسرعه وذلك ايضا لانهينشط الدورة الدموية فى تلك المنطقة ويساعدها على الاسترخاء.3 - التدريبات الخفيفةان أداء لتدريب أكتاف خفيف بعد يوم من التدريب الثقيل يساعد العضلة على الشفاء السريع نتيجة لنشاط الجزء الذى يؤلمك وذلك بتحريكه أو عمل تمرين اطالة وتمديد للعضلات .4 - الراحةالراحة مهمة جدا للعضلات حتى تقوم ببناء الانسجة التالفة وتعيد بناء الاليافوايضا لكى يستعيد الجسم لياقته.