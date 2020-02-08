اكتشف 4 خطوات أساسية لعلاج آلام العضلات بعد التمرين

كشف مدرب كرة اليد حسام إبراهيم عن أهم ٤ خطوات لعلاج آلام العضلات بعد التمرين.
وقال مدرب كرة اليد إن الألم الذي يصيب العضلات بعد التدريب الرياضى و بالخصوص تدريبات كمال الأجسام هو ألم شائع وغير مقلق، ولكنه يعيق الحركة والأداء ولكى تتخلص من الالم بعد التدريب عليك باتباع النصائح التالية :
1 - دش ماء بارد بعد التدريب
الماء البارد يساعد من زيادة تدفق الدم فى الجسم عموما مما يساعد على
زيادة سرعة نقل الغذاء والاوكسجين للعضلات ويساعد فى شفائها بسرعه
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