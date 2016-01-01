البدلة الشورت موضة ربيع وصيف 2020



موضة ربيع وصيف 2020 موضة ربيع وصيف 2020

اقترب حلول موسم الربيع والصيف لعام 2020، الأمر الذى يجعل كل امرأة في تعيد التفكير فى تحديث خزانة ملابسها للموسم الجديد، وترغب في اتباع اتجاه جديد في مظهرها، وظهر خلال أسبوع الموضة الأخير في باريس، اتجاه واحد متعدد الاستخدامات يمكن لكل امرأة تجربته في الموسم المقبل وهو بدلة "الشورت".



ظهرت بدلة الشورت على العديد من مدرجات الموضة في المواسم القليلة الماضية، كما ظهرت في العديد من عروض ربيع صيف 2020، وأصبحت من أبرز الصيحات الرئيسية التي ستكون في كل مكان في الموسم المقبل، وهناك العديد من الطرق لارتداء هذه القطعة الجديدة سواء في الأوقات الرسمية أو خارج أوقات العمل أو كجزء من الإطلالة المسائية.



فيما يلي أبرز تصميمات بدلة الشورت من مدرجات عروض ربيع وصيف 2020 خلال أسبوع الموضة الباريسي.

- البدلة بشورت برمودا الفضفاض:استمرت شورتات برمودا الطويلة في الظهور على مدرجات الموسم المقبل ضمن عروض جيفنشي وتيبي والتوزارا، حيث تم تنسيقها مع سترات بليزر بخياطة راقية أنيقة ومع أنماط مختلفة من الصنادل والبوتات.- بدلة الشورت الموسمية:قدمت دور الأزياء أمثال شانيل ورالف إند روسو وديور بدلات الشورت بطبعات مرحة وأنيقة، ويمكن تنسيقها مع الجوارب الطويلة والبوت العالي في الأيام الباردة، أو مع صنادل أنيقة وقمصان التيشرت وقبعات أنيقة في موسم الربيع.- بدلة الشورت التقليدية:في عروض براندون ماكسويل وماكس مارا وسبورتماكس، تم تقديم بدلة الشورت بأسلوب الخياطة التقليدية مشدودة على مستوى الخصر ومنسقة مع قمصان كلاسيكية أنيقة.- بدلة الشورت الجلدية:فضل عدد من المصممين تقديم بدلة الشورت مصنوعة من الجلد، ولكن كل واحد منهم اعتمد رؤيته الإبداعية في نسخته، وفي عرض سان لوران برزت بطابع مسائي فاخر وتم تنسيق الشورت مع الجوارب الطويلة الفيليه والكعب العالي، في حين أتت السترة مغطاة بالترتر اللامع، أما سالفاتور فيراجامو فقدمها مصنوعة من الجلد البني لإطلالة مناسبة للنهار وفي عرض Longchamp أتت بسترة على شكل فستان كيمونو قصير بحزام الكاحل وأكمام أنثوية منتفخة.- بدلة الشورت الكاجوال:على الرغم من أن بدلة الشورت تبدو كإضافة أنيقة لخزانة الأزياء المكتبية ويمكن ارتداؤها فورا في المناسبات الرسمية، إلا أن بعض العلامات التجارية أثبتت أنها تليق بالإطلالات اليومية الكاجوال، فأتت مصنوعة من قطن الكتان الخفيف وبمظهر صيفي في عرض ريجينا بيو، بينما قدمتها علامة جاكيموس بطابع مثير وألبرتا فيريتي بطابع السبعينيات.















