قدم حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، تمارين رياضية بسيطة وآمنة تساعد على تقوية عضلات الكتف والظهر، والتي تسهم في حل مشاكل انحرافات قوام الجسم وحرق الدهون المتركزة في منطقة الكتف، والتي يتم ممارستها فى المنزل.
وقال «أبو هاشم»، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»: إن العديد من الرجال والنساء يعانون من مشكلة الدهون في منطقة الظهر رغم حلها البسيط وهذه التمارين تساعد على حرق الدهون، وأن كثيرا من الفتيات تخاف من رفع الأوزان على عكس الشباب أو الرجال.
وأضاف خبير اللياقة البدنية أن هذه التمارين ستقدم لجميع المواطنين على حسب وزن كل مواطن، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله، مؤكدا أن الرياضة مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها، ومن الممكن أن يتم ممارستها في المنزل والصالات الرياضية.
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التعليقات على تمارين رياضية لتقوية عضلات الكتف والظهر.. فيديو
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