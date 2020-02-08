أفاد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن الشبورة المائية والتقلبات الجوية ستكونان الظاهرة الأكثر تأثيرا خلال الأيام القادمة.
وكشف محمود شاهين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية قناة مصر الأولى اليوم، الثلاثاء، عن انخفاض درجات الحرارة اليوم، والذى من المتوقع أن يستمر حتى يوم الخميس مصاحب لموجة برودة عنيفة، خاصة فى الساعات المتأخرة من الليل وفارق يصل لأكثر من 10 درجات مئوية بين درجتى العظمى والصغرى.
وأكد استمرار نشاط الرياح والتى تقل حدته نوعا ما من العواصف والأتربة، بالإضافة لاستمرار انخفاض درجات الحرارة بأقل من معدلاتها الطبيعية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على موجة شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة القادمة..
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق