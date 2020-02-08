موجة شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة القادمة..

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موجة شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة القادمة..

أفاد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن الشبورة المائية والتقلبات الجوية ستكونان الظاهرة الأكثر تأثيرا خلال الأيام القادمة.

وكشف محمود شاهين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية قناة مصر الأولى اليوم، الثلاثاء، عن انخفاض درجات الحرارة اليوم، والذى من المتوقع أن يستمر حتى يوم الخميس مصاحب لموجة برودة عنيفة، خاصة فى الساعات المتأخرة من الليل وفارق يصل لأكثر من 10 درجات مئوية بين درجتى العظمى والصغرى.

وأكد استمرار نشاط الرياح والتى تقل حدته نوعا ما من العواصف والأتربة، بالإضافة لاستمرار انخفاض درجات الحرارة بأقل من معدلاتها الطبيعية.

ولفت مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية لاضطراب حركة الملاحة البحرية على البحرين، يرفع درجة الأمواج إلى 4 أمتار، والتى تكون غير مهيأة لعمليات الصيد والملاحة.

ونصح بتوخي الحذر خلال القيادة على الطرق في فترة تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر، مع ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم.

المصدر: صدى البلد

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