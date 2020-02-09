سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء

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سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء

استقرت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الثلاثاء 11 فبراير 2020، أمام الجنيه وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك الأهلي المصري.

وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم، الثلاثاء 11 فبراير 2020، وأسعار العملات الأجنبية:

سعر الدولار والعملات الأجنبية

سعر الدولار الأمريكي
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الثلاثاء، شراءً 15.69 جنيه، وبيعا 15.79 جنيه.

سعر اليورو​
بينما سجل سعر اليورو​ اليوم، الثلاثاء شراءً 17.11 جنيه، وبيعا 17.23 جنيه.

سعر الجنيه الاسترليني​
أما الجنيه الاسترليني​ اليوم، الثلاثاء، فقد سجل شراءً 20.25 جنيه، وبيعا 20.40 جنيه.

الفرنك السويسري​
وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم، الثلاثاء، شراءً 16.03 جنيه، وبيعا 16.15 جنيه.
سعر الـ 100 الين اليابانى
أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الثلاثاء، فقد سجل شراءً 14.27 جنيه، وبيعا 14.15 جنيه.

سعر اليوان الصينى
سجل اليوان الصينى اليوم، الثلاثاء، شراءً 2.24 جنيه، وبيعا 2.26 جنيه.

المصدر: صدى البلد

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