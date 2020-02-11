

سعر العملات العربية اليوم الثلاثاء 11-2-2020 سعر العملات العربية اليوم الثلاثاء 11-2-2020

استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 11 فبراير 2020، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري.



وسجل الريال السعودي اليوم، الثلاثاء، نحو 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.



وسجل الدينار الكويتي، اليوم، الثلاثاء، نحو 51.23 جنيه للشراء و51.93 جنيه للبيع.

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وسجل الدرهم الإماراتي، اليوم، الثلاثاء، نحو 4.27 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.وسجل سعر الريال العماني، اليوم، الثلاثاء، نحو 40.56 جنيه للشراء و41.01 جنيه للبيع.ويتحدد سعر صرف العملات العربية والدولار في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف منذ ثلاث سنوات.