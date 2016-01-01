

أحدث أحذية 2020 أحدث أحذية 2020

شهدت ساحة الموضة الفترة الماضية العديد من الاتجاهات المختلفة خاصة في الأحذية، على مدرجات أسابيع الموضة في كلًا من "نيويورك ولندن وميلانو وباريس" وإليكم خلال سطور أحدث خطوط الموضة 2020 وفقًا لموقع "vogue".



أحذية مزينة بالسلاسل

شهدت ساحات أسابيع الموضة ظهورأحذية مزينة بالسلاسل في صورة تعد الأجرأ لنوعية هذه الأحذية.



اللوفر بالكعب المكتنز

سيطر الحذاء الكعب فترة من الوقت خلال أسابيع الموضة العام الماضي ولا زال يعود بقوة هذا العام، فالحذاء الكلاسيكي يعد من الأمور الرائجة خلال هذه الفترة بإضافة الكعب السميك ذات الخامات المتنوعة.

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ماري جينكعب ماري جين من الكعوب الكلاسيكية التي تمتلك تاريخا طويلا، وحصد الحذاء شعبية واسعة في بداية الألفية الثانية بفضل الشخصية التلفزيونية الشهيرة كاري برادشو، وتتضمن إصدارات 2019 ألوانا جريئة مثل الفوشيا والأخضر النعناعي.الكعب المينيماليستشهد ظهور قوى خلال هذا الموسم الكعب المينيماليست حيث تمت إضافة العديد من التفاصيل لهذا الكعب مثل حلقات إصبع القدم والأربطة غير المتناظرة، أما لوحة الألوان فتقتصر فقط على الظلين الكلاسيكيين الأسود والأبيض.ظلال النيونألوان فسفورية شملت البرتقالي والأصفر، حيث برز هذان اللونان أيضًا في الأحذية الرياضية ليتناسب مع كافة الأذواق.صنادل البلاتفورمانتشرت في جميع المدرجات وأسابيع الموضة الفترة الماضية، فظهر البلاتفورم المرصع بالجواهر إلى الصنادل المفتوحة.الإسبادريلوهو صيحة الحذاء الأكثر انتشارًا خلال العام الحالي، حيث شهدت هذه الصيحة النعل السميك والأشرطة المزينة بالمجوهرات.