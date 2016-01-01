الروائح العطرية تحسن أداء الذاكرة

آخر الأخبارالصحة والجمال › الروائح العطرية تحسن أداء الذاكرة

صورة الخبر: الروائح العطرية
الروائح العطرية

قالت نتائج دراسة جديدة إن الروائح العطرية أداة فعّالة في تحسين أداء الذاكرة أثناء التعلم، وإن استنشاقها أثناء مراجعة الدروس وخلال ساعات النوم كان مفيدًا للطلاب، وكانت تجربة سابقة قد لاحظت تأثير العطور على الذاكرة أثناء النوم، وبينت التجربة التي أجريت في جامعة فرايبورغ بمشاركة طلبة يتعلمون اللغة الإنجليزية أن استنشاق روائح عطرية ساعدهم على التعلم والتذكّر بشكل أفضل.

ونُشرت نتائج التجربة على موقع "ساينتيفيك ريبورتس"، وأظهرت أن أداء الذاكرة يتحسن كثيرًا عندما يستمر استنشاق الروائح العطرية طوال الليل، وليس في قاعة الدراسة فقط.

وشارك في التجربة طلاب من فصلين دراسيين في الصف السادس الابتدائي، وكانت رائحة الورد في فصل منهما، وطُلب من طلاب هذا الفصل نثر الرائحة نفسها في غرفة النوم.

وتبين أن قدرة الطلاب الذين استنشقوا رائحة الورد على تعلم الإنجليزية قد تحسنت كثيرًا مقارنة بمن لم يشمّوا هذه الرائحة أثناء تلقيهم الدروس نفسها ولا أثناء نومهم.

وتؤكد هذه النتائج أن الذاكرة والقدرة على التعلّم تظل نشطة أثناء النوم.

المصدر: وكالات

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الروائح العطرية تحسن أداء الذاكرة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
25961

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager