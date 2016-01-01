دراسة تحذر من مخاطر الفياجرا على الرؤية



مخاطر الفياجرا مخاطر الفياجرا

حذرت العديد من الدراسات من عقار الفياجرا، والذى قد يؤدي إلى آثار جانبية بصرية مستمرة، مثل حساسية الضوء، وعمى الألوان لدى الرجال الذين تناولوا أعلى جرعة موصى بها.



يحرص عدد لا بأس به من الرجال على تعاطي الأدوية دون وصفة طبية، بهدف تعزيز القدرة الجنسية، ولكن الأمر بالنسبة لعقار الفياجرا الطبي، يمكن أن يسبب مشكلات في الرؤية، بحسب دراسة جديدة.



ولاحظ الدكتور كونيت كارارسلان، الطبيب التركي، وجود أمر غير صحي لدى عدد من المرضى الذين يترددون على مستشفى دونياجوز أضنة في تركيا، وخلُص إلى إصابتهم بعدد من الأعراض المصاحبة لتناولهم الفياجرا، وهي عدم وضوح الرؤية وحساسية الضوء واضطرابات عمى الألوان.

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وأضاف: "يمكن أن يكون لضعف الانتصاب عواقب نفسية كبيرة للرجال الذين يتأثرون به، حيث يجعل الوفاء بعلاقاتهم الحميمة أكثر صعوبة في تحقيقه".وأصبح الفياجرا متاحًا كعلاج لضعف الانتصاب في عام 1998، وسرعان ما أصبح أسرع الأدوية مبيعًا في التاريخ، ما يدل على الطلب الهائل على العلاجات التي تعزز الأداء الجنسي.يُشار إلى أن الدواء كان موصوفًا في البداية كعلاج لارتفاع ضغط الدم.