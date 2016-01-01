تؤدي تغيرات هرمون البروجسترون خلال الحمل إلى انتفاخ البطن، وفي كثير من الأحيان تورّم الأطراف.
وتُلاحظ هذه الأعراض بوضوح بداية من الثلث الثاني للحمل بسبب زيادة تدفق الدم وتزايد السوائل.
وقد تتسبب التغذية في تفاقم احتباس السوائل، خاصة إذا كنت من عشاق الملح، فيتغير لون المناطق المتورّمة ويميل إلى الاحمرار، ويصبح التورّم مؤلمًا.
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التعليقات على نصائح للتخلص من تورم القدمين أثناء الحمل
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