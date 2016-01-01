نصائح للتخلص من تورم القدمين أثناء الحمل

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تورم القدمين أثناء الحمل

تؤدي تغيرات هرمون البروجسترون خلال الحمل إلى انتفاخ البطن، وفي كثير من الأحيان تورّم الأطراف.

وتُلاحظ هذه الأعراض بوضوح بداية من الثلث الثاني للحمل بسبب زيادة تدفق الدم وتزايد السوائل.

وقد تتسبب التغذية في تفاقم احتباس السوائل، خاصة إذا كنت من عشاق الملح، فيتغير لون المناطق المتورّمة ويميل إلى الاحمرار، ويصبح التورّم مؤلمًا.

للتخلّص من التورّم:

تقليل كمية ملح الطعام.

تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل الموز والطماطم (البندورة).

زيادة شرب الماء والسوائل الخالية من الكافين.
ارتداء جوارب ضاغطة، ورفع القدمين أثناء الجلوس قدر الإمكان.

المصدر: dostor

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