كل ما تريد معرفته عن «فيتامين ب» وتأثيره على الأطفال



فيتامين ب فيتامين ب

يعتبر ضعف التركيز عند الأطفال من الأمور الشائعة، والتى تعانى منها الكثير من الأمهات، حيث يعتبر نقص فيتامين «ب» السبب فى هذه المشكلة، وفقًا لما ذكره موقع «ويب ميد» الطبى.



ما هي فوائد فيتامين «ب» للأطفال ؟



الكثير من الفيتامينات والمعادن الهامة من أهم المواد التي توجد في الكثير من الأطعمة المختلفه التي يجب أن نتناولها وخاصة الأطفال، حيث يجتاج إليها الجسم كي يحصل على الفوائد المختلفة.

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ويوجد الكثير من أنواع الفيتامينات المختلفة الخاصة بفيتامين ب ومنها ب1 وب 2 وب 12، والكثير من الأنواع الأخرى، وتعتبر هذه الفيتامينات من أهم الفيتامينات التي تساعد في نشاط التمثيل الغذائي للجسم وتساعد في صنع الطاقة وزيادتها.ويلعب فيتامين ب 12 المسمي بـ«كوبالامين» دورًا هامًا جدًا في تكوين خلايا الدم الحمراء التي يحتاجها الجسم للأكسجين اللازم للتنفس، وإنتاج الطاقة التي يحتاجها الجسم، ويتوفر هذا الفيتامين في الكثير من منتجات اللحوم والألبان، لذا يعاني الكثير من الأشخاص غير محبي الألبان من نقص فيتامين ب 12 الهام للجسم.فوائد فيتامين «ب 6»المسمى العملي لهذا الفيتامين هو «البيريدوكسين» وهو المسئول عن تحويل الغذاء الموجود بالجسم إلى طاقة حتى يساعد الجسم في القيام بالنشطات المختلفة في كل يوم، ويوجد في الكثير من المواد الغذائية المختلفة مثل الدجاج والبطيخ والسبانخ وكبد البقر والتونة والسمك.فوائد فيتامين «ب 3»يعتبر فيتامين ب 3 «النياسين» به الكثير من الفوائد المختلفة التي تساعد على الحفاظ على حاسة البصر، وهو يساعد الخلايا في استهلاك الطعام، ويعمل على إنتاج الطاقة اللازمة للجسم كما يساعد في عملية الهضم وامتصاص الطعام ويوجد في الدجاج والسمك واللحم الأحمر والحبوب والقمح والشعير.أعراض نقص فيتامين ب عند الأطفاليؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى فقر الدم الشديد لدى كبار السن، وفي بعض الأحيان إلى التسبب في الحالات النفسية مثل الاكتئاب، أو تغير في السلوك، بالإضافة إلى الغثيان، وفقر الدم، والتهاب الجلد، والتعب الشديد، وضعف عام بالجسم، والاكتئاب، والتهيج، ووخز بالقدمين واليدين.