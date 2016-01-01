أسباب الولادة المبكرة وطرق الوقاية

تعتبر الولادة قبل الأسبوع الـ 37 مبكرة، وتعرّض الأم والجنين للخطر، وقد تؤثر على نمو الصغير إذا لم تُتخذ الإجراءات الطبية المناسبة.
وتوجد عدة عوامل تزيد خطر الولادة المبكرة ينبغي اخذها في الحسبان، وهي:
- وجود تاريخ سابق للولادة المبكرة أو عدم اكتمال الحمل.
- الحمل بتوأم.
- أن تقل الفترة الفاصلة بين حملين عن 6 أشهر.
- زيادة السائل الأميوني في الرحم.
- النزيف المهبلي أثناء الحمل.
- وجود عيوب في الرحم.
- وجود مشاكل صحية لدى الحامل، مثل ارتفاع الضغط، او السكري، أو تجلّط الدم، أو انزياح المشيمة.
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