عقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل السفر إلى قطر لخوض مباراة السوبر الإفريقي ، أمام الترجي التونسي، الجمعة المقبل.
وخلال الجلسة ، قال منصور للاعبين إن التحكيم ضد الزمالك ، فاتحا النار على الزملكاوية المسؤولين والإعلامين، مثل عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، الذي حجز 8 ملايين مستحقات القلعة البيضاء، وأيضا كريم حسن شحاته ، الذي يدافع عن الأهلي في قناة الزمالك.
وأكد مرتضى منصور ، أن قطر اخترقت سيستم اتحاد الكرة المصري، لتسريب عقود لاعبي الزمالك، بالإضافة إلى أنهم ارسلوا له تهديدات ضد اللاعبين ، وهو السبب في رفض خوض السوبر سابقا ، محذرا اللاعبين من أي استفزازات.
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التعليقات على السوبر الإفريقي .. تحذيرات مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل السفر للدوحة| فيديو
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