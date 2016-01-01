عرضت فضائية اكسترا نيوز خبرا عاجلا أفادت فيه أن قوات الأمن اللبنانية تطلق الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه لتفريق المحتجين اللبنانيين الذين يحاصرون مقر مجلس النواب.
وكان قد احتج اللبنانيون ورشقوا القوى الأمنية بالحجارة عند مدخل مجلس النواب اللبناني في ساحة النجمة وسط بيروت، وبدأت قوات مكافحة الشغب الرد باستخدام خراطيم المياه وإلقاء القنابل المسيلة للدموع للرد على المتظاهرين، فيما أظهرت مشاهد تلفزيونية مباشرة قيام قوات الأمن اللبنانية باستخدام مدافع المياه.
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التعليقات على المحتجون اللبنانيون يحاصرون مقر مجلس النواب.. وقوات الأمن ترد بقنابل الغاز
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