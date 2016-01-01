ننشر قوائم أسماء التلاميذ المقبولين بالمدرسة اليابانية بميت غمر

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أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية ، عن قائمة أسماء التلاميذ المقبولين بشكل مبدئي للإلتحاق بالمدارس المصرية اليابانية بميت غمر بمحافظة الدقهلية ، خلال العام الدراسي الحالي 2020/2019، استجابة لرغبة أهالي ميت غمر بمحافظة الدقهلية.



وسوف يتم عقد المقابلة الشخصية لهؤلاء الطلاب المقبولين بمقر المدرسة ، وذلك وفق المواعيد المقررة لكل مرحلة دراسية ، علمًا بأنه سيتم عقد المقابلات لكل مرحلة فى التاريخ المحدد فقط.



وقالت وحدة المدارس المصرية اليابانية ، أنه في حالة عدم ثبوت صحة الاوراق المقدمة سيتم استبعاده ، و سيتم اختيار الطفل التالي في قائمة الانتظار.

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وستبدأ المقابلات بالنسبة للتلاميذ المقبولين بالصف الاول رياض اطفال الاربعاء الموافق 12 فبراير بدءا من الساعة التاسعة صباحا ، بينما تبدأ المقابلات بالنسبة للتلاميذ المقبولين بالصف الثاني رياض اطفال الخميس الموافق 13 فبراير بدءا من الساعة التاسعة صباحا.وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في وحدة المدارس المصرية اليابانية، أنه تم فتح التقديم لمرحلة رياض الأطفال (KG1 - KG2) بمدرسة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وذلك عبر الرابط التالي:https://ejs4students.moe.gov.egوأوضحت وحدة المدارس المصرية اليابانية، أنه من المقرر قبول الأطفال بمرحلة رياض الأطفال بداية من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2020/2019، وذلك استجابة لرغبة أهالي ميت غمر بمحافظة الدقهلية.وأشارت إلى أنه من المقرر الإعلان عن وظائف للالتحاق بفريق عمل المدرسة من معلمين ووظائف إدارية، وذلك عبر الرابط التالي: https://ejsadm.moe.gov.egوبذلك يكون قد وصل عدد المدارس المصرية اليابانية إلى 41 مدرسة بمختلف محافظات مصر، بعد انضمام مدرسة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.